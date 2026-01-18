Το Μαρόκο του Ελ Καμπί έκανε... δώρο το τρόπαιο στην Σενεγάλη στην παράταση (1-0) σε τελικό θρίλερ

Ο επεισοδιακότερος τελικός όλων τον εποχών στα γήπεδα της Αφρικής και όχι μόνο ολοκληρώθηκε με... απόδοση ποδοσφαιρικής «δικαιοσύνης»! Η Σενεγάλη από την... παραλίγο αποχώρηση της από το γήπεδο στη λήξη του αγώνα και ενώ το Μαρόκο είχε την ευκαιρία να κατακτήσει το τρόπαιο με πέναλτι στις καθυστερήσεις, σκόραρε στην παράταση με τον «κεραυνό» του Πάπε Γκέιγ και κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής μέσα στην έδρα των διοργανωτών!

Ένας τελικός που θα μείνει χαραγμένος στις μνήμες όλων για όλα όσα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, κυρίως προς το φινάλε του. Με τον διαιτητή Ζαν Ζακ Εντάλα από τον Κονγκό να ακυρώνει γκολ της Σενεγάλης μέσα σε έξαλλες διαμαρτυρίες και στις καθυστερήσεις να δίνει πέναλτι στο Μαρόκο, το οποίο έμελλε να βάλει... μπουρλότο στο ματς.



Οι Σενεγαλέζοι αποχώρησαν από το γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας, αλλά με την προτροπή του Σαντιό Μανέ επέστρεψαν και δικαιώθηκαν. Ο Μπραχίμ Ντίαθ εκτέλεσε άσχημα το πέναλτι, ο Μεντί μπλόκαρε και ο Παπέ Γκέιγ στην παράταση πέτυχε το γκολ της... απόδρασης.

Το ματς

Πρώτη καλή στιγμή στο έκτο λεπτό. Λάθος έξοδος του Μπόνο, ο Γκέιγ παίρνει την κεφαλιά, όμως ο τερματοφύλακας του Μαρόκο προλαβαίνει και παραχωρεί το κόρνερ για τη Σενεγάλη. Στο 14' ο Σαϊμπάρι βρέθηκε σε καλή θέση και σούταρε, αλλά δεν πάτησε καλά και η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Έντονος ο ρυθμός στο παιχνίδι, χωρίς ευκαιρίες με αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα και σφυρίγματα για φάουλ.

Στο 38' η Σενεγάλη άγγιξε το γκολ, αλλά ο Μπόνο έκανε μία φοβερή απόκρουση με τα πόδια στο σουτ του Nτιαγέ που βγήκε μόνος του στην κόντρα και κράτησε το μηδέν. Δύο λεπτά μετά, απάντησε στις ευκαιρίες το Μαρόκο, αλλά ο Άγκερντ δεν βρήκε την μπάλα με το κεφάλι όπως θα ήθελε και πέρασε άουτ.

Στην επανάληψη το Μαρόκο μπήκε στο ματς πολύ δυνατά και έδειξε διάθεση να πιέσει για ένα γρήγορο γκολ. Στο 58' ο Ελ Κααμπί λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ, αλλά το σουτ του κατέληξε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πέντε λεπτά μετά, τόσο ο ίδιος, όσο και ο Εζαλζουλί σπατάλησαν ακόμα μία ευκαιρία.

Σταδιακά έπεσε ο ρυθμός, για να φτάσουμε στο 80' όταν ένα σουτ του Εζαλζουλί κατέληξε στα χέρια του Μεντί. Επτά λεπτά μετά απείλησε η Σενεγάλη, όταν ο Αλασάν Γκέιγ βρέθηκε μόνος του έξω από την περιοχή του Μαρόκο, όμως το σουτ που έκανε δεν ήταν καλό και έφυγε μακριά από την εστία του Μπόνο.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων σκόραρε η Σενεγάλη ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ πάνω στον Χακίμι.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων το Μαρόκο διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι στον Μπραχΐμ Ντίαθ για ένα κράτημα του Ντιούφ στον Ντίαθ. Η φάση εξετάστηκε από το VAR και ο ρέφερι από την Λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό υπέδειξε την άσπρη βούλα.

Ακολούθησε ένα χαμός και 20άλεπτη διακοπή, καθώς η ομάδα της Σενεγάλης αποχώρησε από το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο Μανέ κάλεσε τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, όπως και έγινε.

Ο Ντίας δοκίμασε να κάνει εκτέλεση αλα πανένκα, όμως ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης έμεινε στο κέντρο της εστίας του και μπλόκαρε, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στην παράταση.

Με την έναρξη της επανάληψης, η Σενεγάλη βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με απίθανο γκολ του Πάπε Γκέιγ. Ο Σενεγαλέζος αφού απέφυγε τον Χακίμι με ένα εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι!

Το Μαρόκο είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον Ντίαθ, αλλά ο Μεντί μπλόκαρε, ενώ στο 104' η κεφαλιά του Εν Νεσίρι πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Πίεσαν και στην επανάληψη οι Μαροκινοί. Στο 110' η κεφαλιά του Αγκουέρντ πήγε στο δοκάρι και στην επαναφορά οι αμυντικοί απομάκρυναν.

Ένα λεπτό μετά ο Εντιαγιέ υποδέχτηκε τη μπάλα, βγήκε τετ-α-τετ με τον Μπόνο, νικήθηκε σε πρώτο χρόνο, ενώ στην επαναφορά ο παίκτης των φιλοξενούμενων αστόχησε προ κενής εστίας.

Σενεγάλη: Εντ. Μεντί, Αντ. Μεντί (76' Σεκ), Μ. Σαρ, Νιακατέ, Ντιούφ (106' Γιάκομπς), Καμαρά (77' Ι. Σαρ), Ιντρίσα Γκέιγ, Εντιαγέ (77' Εμπαγέ), Πάπε Γκέιγ, Τζάκσον (94' Εντιαγέ), Μανέ

Μαρόκο: Μπόνο, Μαζραουί (98' Ιγκαμανέ), Μασίνα (89' Ελ Γιαμίκ), Αγκουέρντ, Χακίμι, Σαϊμπάρι (94' Εντίν), Ελ Αϊνάουι, Εζαλζουλί, Ντίαθ (98' Ακομάς), Ελ Κααμπί (80' Εν Νεσιρί), Ελ Κανούς (80' Ταργκαλινέ)

