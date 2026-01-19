Το τρίτο ημίχρονο του τελικού στο «Κόπα Αφρικα»: Το Μαρόκο «κυνηγά» νομικά την Σενεγάλη

Ο τελικός του Κόπα Αφρικα στις 18 Ιανουαρίου 2025 ανάμεσα στη διοργανώτρια χώρα Μαρόκο και τη Σενεγάλη εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επεισοδιακά παιχνίδια στην ιστορία της διοργάνωσης. Αντί για πανηγυρισμούς, το φινάλε σημαδεύτηκε από ένταση, διαμαρτυρίες και αποφάσεις που άνοιξαν τον δρόμο για βαριές τιμωρίες και νομικές εξελίξεις.

Κεντρικό πρόσωπο των γεγονότων ήταν ο προπονητής της Σενεγάλης, Παπέ Τιαό. Μετά από έντονη διαμαρτυρία για απόφαση πέναλτι στα τελευταία λεπτά του αγώνα και ένα ακυρωμένο αμφιλεγόμενο γκολ της Σενεγάλης 5 λεπτά πριν, φέρεται να έδωσε εντολή στους παίκτες του να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε χάος, διέκοψε τον ρυθμό του αγώνα και έθεσε εν αμφιβόλω την ομαλή ολοκλήρωση του τελικού.

Τα «λιοντάρια της Τεράνγκα» με πρωτεργάτη τον Σαντιό Μανέ όχι μόνο επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο και απέκρουσαν το αμφιλεγόμενο πέναλντι, αλλά κατάφεραν να σκοράρουν με μια πολύ ωραία επιθετική συνεργασία στο 94ο λεπτό της παράτασης και να κατακτήσουν το δεύτερο Κόπα Άφρικα στην ιστορία τους.

Moroccan FA announces it will pursue LEGAL ACTION after crazy AFCON final - with Senegal manager facing a long ban for ordering his players off the pitch in penalty protest https://t.co/6TlZJLiwWc — Daily Mail Sport (@MailSport) January 19, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σενεγαλέζος τεχνικός αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο μακράς τιμωρίας από τις αρμόδιες ποδοσφαιρικές αρχές. Την ίδια ώρα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου αντέδρασε, ανακοινώνοντας ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για όσα συνέβησαν. Οι Μαροκινοί κάνουν λόγο για αλλοίωση της εικόνας του τελικού και πλήγμα στο κύρος της διοργάνωσης, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες σε όσους προκάλεσαν το χάος.