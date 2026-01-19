Μοναδικό σκηνικό στο Κόπα Άφρικα: Ο Άμραμπατ έπαιρνε συνέντευξη στον Μανέ που έμεινε να απορεί (vid)

Το δεύτερο Κύπελλο Εθνών Αφρικής της ιστορίας της πανηγύρισε η Σενεγάλη επικρατώντας με 1-0 του ουσιαστικά γηπεδούχου (και διοργανωτή) Μαρόκου σε έναν επεισοδιακό τελικό γεμάτο ένταση και πρωτοφανή γεγονότα.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την προσωρινή αποχώρηση των Σενεγαλέζων από τον αγωνιστικό χώρο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Καθοριστικός αποδείχθηκε ο ρόλος του Σαντιό Μανέ, ο οποίος με παρέμβασή του και αφού πρώτα ζήτησε συμβουλές από ανθρώπους του χώρου έπεισε τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στο γήπεδο. Η συνέχεια τους δικαίωσε, με τα «λιοντάρια» της Τεράνγκα να φτάνουν στην κορυφή της Αφρικής.

Μετά το φινάλε, ο Μανέ μιλούσε για όσα εκτυλίχθηκαν στον δραματικό τελικό, όταν ξαφνικά συνειδητοποίησε κάτι που τον άφησε άφωνο για λίγα δευτερόλεπτα. Ο άνθρωπος που του έπαιρνε τη συνέντευξη δεν ήταν άλλος από τον Νορντίν Άμραμπατ, τον πρώην μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ.

Ο αρχηγός της Σενεγάλης διέκοψε τη συνέντευξη, κοίταξε ξανά τον συνομιλητή του και με χαμόγελο παραδέχθηκε ότι δεν τον είχε αναγνωρίσει αρχικά, προκαλώντας γέλια τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στα social media.