Παπέ Γκέιγ για τον τελικό ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη: «Νιώσαμε αδικημένοι»

Ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που διεξήχθη την Κυριακή (18/01) δεν πρόκειται να ξεχαστεί εύκολα. Η Σενεγάλη κατέκτησε το δεύτερο της τρόπαιο, νικώντας το Μαρόκο στην παράταση σε έναν αγώνα που τα είχε πραγματικά όλα.



Υπήρξε ακόμη και απειλή αποχώρησης από τους παίκτες του Παπέ Τιαό, εξοργισμένους όταν ο διαιτητής ακύρωσε γκολ στο 92ο λεπτό και, λίγο αργότερα, καταλόγισε ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι για φάουλ πάνω στον Μπραχίμ Ντίαθ.

Μερικοί παίκτες της Σενεγάλης έφτασαν μάλιστα μέχρι τα αποδυτήρια, ωστόσο ο αρχηγός τους, Σαντιό Μανέ, παρενέβη για να τους φέρει πίσω στον αγωνιστικό χώρο όπου και τελικά στέφθηκαν πρωταθλητές Αφρικής, αφού ο Μεντί απέκρουσε το προαναφερθέν πέναλτι.

Το γκολ της νίκης για τους τυπικά... γηπεδούχους ήρθε στο 4ο λεπτό της παράτασης, με τον Παπέ Γκέιγ να νικάει τον Μπόνο μετά από μια απίθανη κούρσα και ένα τρομερό αριστερό σουτ. Ο χαφ της Βιγιαρεάλ επέστρεψε στην Ισπανία τις προηγούμενες ημέρες και την Πέμπτη (22/01) εξιστόρισε τα όσα συνέβησαν στο Ραμπάτ στην εκπομπή «El Partidazo de COPE».

«Νομίζαμε ότι δεν ήταν δίκαιο και όλοι πήγαμε στα αποδυτήρια. Τότε ο Σαντιό Μανέ μάς είπε: “Ας συνεχίσουμε τον αγώνα”», ανέφερε αρχικά ο 27χρονος. Παράλληλα στην συνέχεια εξήγησε ότι έμεινε «στο γήπεδο με τον Σαντιό Μανέ. Δεν ξέρω τι ειπώθηκε στα αποδυτήρια», είπε όταν ρωτήθηκε για όσα συνέβησαν πριν ο Μπραχίμ χάσει το πέναλτι.



Για τον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μαρσέιγ σχολίασε πως «είναι κρίμα γι’ αυτόν και για τη χώρα», ξεκαθαρίζοντας ότι «είναι μεγάλος παίκτης και έχει την εμπειρία για τέτοιες στιγμές».