Τι προβλέπει ο κανονισμός για τον «χαμό» στο Μαρόκο–Σενεγάλη: Ποινές, σενάρια και τίτλος στα χαρτιά

Η ολιγόλεπτη αποχώρηση παικτών προς τα αποδυτήρια στον τελικό του Κόπα Άφρικα άναψε φωτιές και άνοιξε μεγάλη συζήτηση: τι ποινές προβλέπει ο κανονισμός της CAF, τι θα συνέβαινε αν μια ομάδα δεν επέστρεφε ποτέ στο γήπεδο και υπάρχει (έστω και στη θεωρία) πιθανότητα να κριθεί ο τίτλος «στα χαρτιά»;



Το περιστατικό και το κρίσιμο όριο

printscreen

Η προσωρινή αποχώρηση ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για διαιτητικές αποφάσεις ή συνθήκες αγώνα, δεν θεωρείται αυτομάτως εγκατάλειψη του παιχνιδιού. Η λεπτομέρεια όμως που κάνει τη διαφορά είναι ο χρόνος και η τελική συμμόρφωση στις εντολές του διαιτητή.



Στην περίπτωση του τελικού Μαρόκο–Σενεγάλη, η επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο απέτρεψε τις βαρύτερες κυρώσεις.

Οι ποινές που προβλέπονται για ολιγόλεπτη αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο είναι οι εξής:

1) Χρηματικό πρόστιμο στην Ομοσπονδία



2) Επίπληξη ή επίσημη προειδοποίηση



3) Πιθανές ποινές σε αξιωματούχους (π.χ. προπονητή) αν θεωρηθεί ότι υποκίνησαν την ενέργεια



4) Αγωνιστικές ποινές (αποκλεισμοί παικτών) που επιβάλλονται μόνο αν υπάρξει περαιτέρω παραβίαση (βίαιη συμπεριφορά, εξύβριση, άρνηση επιστροφής).



Τι θα συνέβαινε αν η Σενεγάλη δεν επέστρεφε στον αγωνιστικό χώρο

BBC

Εδώ αλλάζει πλήρως το σκηνικό. Κι αυτό γιατί αν μια ομάδα αρνηθεί να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και μείνει στα αποδυτήρια παραπάνω από το χρονικό όριο που θα θέσει ο διαιτητής, οι ποινές γίνονται ακόμη αυστηρότερες (και δη σε ένα τελικό διοργάνωσης).

Αν η Σενεγάλη δεν επέστρεφε για να συνεχιστεί το ματς, ο αγώνας θα κατοχυρωνόταν υπέρ του αντιπάλου, θα υπήρχε σίγουρα ένα πολύ πιο βαρύ χρηματικό πρόστιμο, ενώ θα ήταν πιθανός και ο αποκλεισμός από τις διοργανώσεις της CAF. Και φυσικά, το τρόπαιο θα κατέληγε στο Μαρόκο.



Μπορεί το Μαρόκο να πάρει το Κόπα Άφρικα «στα χαρτιά»;

Copa Africa

Το ερώτημα που απασχολεί περισσότερο το ποδοσφαιρικό κοινό είναι το αν τελικά το Μαρόκο μπορεί να πάρει τον τίτλο στα χαρτιά. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο σε ένα εξαιρετικά σπάνιο σενάριο που δεν συνέβη κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, για να αλλάξει αποτέλεσμα τελικού εκ των υστέρων, θα πρέπει να αποδειχθεί:



1) Σοβαρή παραβίαση κανονισμών από τη Σενεγάλη (π.χ. αντικανονική συμμετοχή παίκτη).

2) θεσμικό λάθος της διοργάνωσης που αλλοιώνει τον αγώνα (π.χ. παράνομη απόφαση διαιτησίας που δεν καλύπτεται από το «ανθρώπινο λάθος»).



Διαιτητικά λάθη, εντάσεις, αποχωρήσεις λίγων λεπτών ή κακές συνθήκες αγώνα δεν επαρκούν για να δοθεί τρόπαιο στα χαρτιά. Η CAF όπως και κάθε διοργανώτρια αρχή, προστατεύει το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα και αποφεύγει την παράδοση τροπαίων «στα χαρτιά», εκτός αν υπάρχει απόλυτη νομική τεκμηρίωση.



