Απίστευτο: Η CAF δικαίωσε τον διαιτητή του τελικού στο Copa Africa και τον στέλνει στο Μουντιάλ

Ο τελικός του Copa Africa χάρισε στο ποδοσφαιρικό κοινό πρωτοφανείς στιγμές. Η αμφιλεγόμενη απόφαση για τον καταλογισμό του πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, η 20λεπτη αποχώρηση των Σενεγαλέζων από τον αγωνιστικό χώρο, η αποτυχημένη εκτέλεση «α λα Πανένκα» από τον Ντίαζ, οι αντιαθλητικές ενέργειες των Μαροκινών αλλά και η δραματική κατάκτηση από τη Σενεγάλη θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία.

Οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι παρακολούθησαν συγκλονισμένοι τις κωμικοτραγικές στιγμές, που εκτυλίχθηκαν στο χορτάρι του «Prince Moulay Abdellah Stadium». Το δημοφιλές δίκτυο Reuters χαρακτήρισε τον τελικό «φιάσκο».

Όμως, παρά τις έντονες αντιδράσεις, η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Αφρικής (CAF), αποφάσισε πως όλα έγιναν... σωστά, δικαιώνοντας τον διαιτητή της αναμέτρησης!

Οι σκηνές «χάους» στον τελικό του Copa Africa

Ο «άρχοντας» του τελικού, Ζακ Εντάλα, ο οποίος κατάγεται από το Κονγκό, βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής του παγκόσμιου Τύπου. Κατόρθωσε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά να... ανατινάξει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα διεθνούς κύρους, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ξεκίνησε να γελάει με το χάος που ο ίδιος δημιούργησε!

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, βέβαια πως η CAF, όχι μόνο δεν βρήκε λάθος σε όσα αποφάσισε να σφυρίξει, αλλά αντ' αυτού τον αντάμειψε για την παρουσία του στον τελικό, δίνοντάς του «προαγωγή»!

Η CAF δικαίωσε τον Εντάλα που ετοιμάζει... βαλίτσες για Μουντιάλ

Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου είχε προχωρήσει στη διεξαγωγή έρευνας των γεγονότων του τελικού μετά το πέρας της αναμέτρησης. Οι αμφιλεγόμενες αποφάσεις του Εντάλα στο 120ο λεπτό της αναμέτρησης βρέθηκαν στο επίκεντρο των αναλύσεων.

Ωστόσο, η CAF, η οποία διερεύνησε τα επίμαχα στιγμιότυπα, αποφάσισε πως ο Εντάλα διαχειρίστηκε «ορθώς και με επαγγελματισμό» τις δύσκολες στιγμές της επίμαχης αναμέτρησης και για αυτό το λόγο τον απάλλαξε από τις όποιες κατηγορίες.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: CAF has completely cleared Jean-Jacques Ndala, the referee of the Senegal–Morocco AFCON final. ✅🇨🇩



After reviewing the case, no fault or irregularity was found. ❌



CAF confirms the seriousness and high level of professionalism of the Congolese referee.



He… pic.twitter.com/edLc6QMadn — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 30, 2026

Θεωρήθηκε, δε από τη Συνομοσπονδία πως οι αποφάσεις του ήταν πλήρως συναρτημένες με το γράμμα και το πνεύμα των κανονισμών. Η CAF, τόνισε, μάλιστα στην αιτιολογία της απαλλακτικής απόφασης που εξέδωσε πως η διαιτησία του στον τελικό ήταν «σοβαρή».

Οι... αλλόκοτες συμπεριφορές του δικαιολογήθηκαν πλήρως, με την CAF να ανάβει το «πράσινο φως» για την ένταξη του Εντάλα στους πίνακες των διαιτητών του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Εκεί, όπου το ποδοσφαιρικό κοινό, πρόκειται να απολαύσει ακόμη μία παράσταση του πιο... καλτ διαιτητή της δεκαετίας.