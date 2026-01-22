Δημοσιογράφος από την Αφρική αποκαλύπτει: «Το Μαρόκο ζητάει την αφαίρεση του τίτλου από τη Σενεγάλη»

Η Σενεγάλη στέφθηκε πρωταθλήτρια Αφρικής σε έναν επεισοδιακό τελικό που δύσκολα θα ξεχάσουμε. Η ομάδα του Σαντιό Μανέ κέρδισε το Μαρόκο στη παράταση, όμως πριν οδηγηθούμε εκεί, υπήρξαν διαιτητικές αποφάσεις που αμφισβητήθηκαν, με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι των γηπεδούχων, αλλά και την αποχώρηση της Σενεγάλης, πριν αυτό εκτελεστεί.

Ο Γκανέζος δημοσιογράφος, Βίκτορ Ατσού Ταμακλόι από τον Joy FM, μίλησε αποκλειστικά στο Flash.gr, τόσο για το «τρίτο ημίχρονο» του τελικού, όσο και για το τουρνουά του Κόπα Άφρικα, τη διαιτησία, και το περίφημο πέναλτι υπέρ του Μαρόκο.

Καλησπέρα Βίκτορ, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί μετά τον τελικό; Το Μαρόκο διεκδικεί τον τίτλο «στα χαρτιά» ή απλώς ζητάει την τιμωρία της Σενεγάλης για ηθική δικαίωση;

Το Μαρόκο θα ζητήσει από την CAF να αφαιρέσει τον τίτλο από τη Σενεγάλη. Πιστεύουν πως η Σενεγάλη, μετά την απόφαση να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, παραβίασε τους κανόνες του τουρνουά. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο διαιτητής θα έπρεπε να κατοχυρώσει το παιχνίδι υπέρ της ομάδας του Μαρόκο, κάτι που φυσικά θα έφερνε πολύ σοβαρές κυρώσεις στη Σενεγάλη.

Πώς αντιμετωπίζεται στην Αφρική ο διαιτητής που σφύριξε τον τελικό;

Η απόφαση του να συνεχιστεί το ματς, εφόσον η Σενεγάλη αποχώρησε από το γήπεδο ήταν περίεργη, η απόφαση του σχετικά με τη φάση του Χακίμι ήταν πολύ κακή, ωστόσο το πέναλτι που δόθηκε ήταν σωστό.

Το ποδόσφαιρο στην Αφρική αντιμετωπίζει γενικότερα πρόβλημα με τους διαιτητές και τον τρόπο που σφυρίζουν; Πως θα χαρακτήριζες το επίπεδο τους;

Το τελευταίο τουρνουά στην Ακτή Του Ελεφαντοστού είχε επίπεδo διαιτησίας που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία χρησιμοποιήθηκε το VAR ήταν κάτι που δεν είχαμε συναντήσει ξανά, ούτε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το Euro, το Champions League, οπουδήποτε. Αυτό το τουρνουά έλαβε χώρα το 2024 και νομίζω ότι η απόδοση αντικατοπτρίζει το επίπεδο διαιτησίας στην ήπειρο της Αφρικής.

Υπήρχαν άλλα προβλήματα στο τουρνουά (εκτός από όσα διαδραματίστηκαν στον τελικό) που δεν έγιναν γνωστά στα ΜΜΕ;

Τα θετικά του φετινού Κόπα Άφρικα είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά, όπως για παράδειγμα το κοουτσάρισμα σε πολλές από τις ομάδες. Το επίπεδο της τακτικής ήταν κάτι εξωπραγματικό για τα δεδομένα. Συνήθως σε τουρνουά όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η τακτική ξεπερνάει το θέαμα και την διασκέδαση κι αυτό συμβαίνει γιατί οι ομάδες κοιτάζουν πρώτα να πάρουν το αποτέλεσμα.

Το Κόπα Άφρικα κατάφερε να συνδυάσει και τα δυο. Μάλιστα το 75% των προπονητών είναι γεννημένοι στην Αφρική. Οι 6 από αυτούς βρέθηκαν στα προημιτελικά και στα ημιτελικά ήταν και οι 4 γεννημένοι εδώ.