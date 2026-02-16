Μαρόκο: Στο πλευρό του Ελ Κααμπί ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, Αντρές Ινιέστα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, καθώς ο Αντρές Ινιέστα αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή, ενισχύοντας το επιτελείο των «Λιονταριών του Άτλαντα». Η κίνηση αυτή της ομοσπονδίας έρχεται σε μια χρονική συγκυρία έντονης φημολογίας σχετικά με το μέλλον του Βαλίντ Ρεγκραγκί. Παρά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Μαροκινό τεχνικό να υποβάλλει την παραίτησή του μετά την ολοκλήρωση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, η ομοσπονδία της χώρας διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, επιβεβαιώνοντας την παραμονή του στον πάγκο ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Ο Ισπανός παλαίμαχος άσος, κάτοχος Παγκοσμίου Κυπέλλου και τεσσάρων Champions League, βρίσκεται ήδη στο Μαρόκο για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα ενημέρωσης, ο ρόλος του Ινιέστα θα είναι διττός: από τη μία πλευρά θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στον Ρεγκραγκί και από την άλλη θα ηγηθεί της αναδιοργάνωσης των υποδομών και των ακαδημιών της χώρας.

Η στρατηγική επιλογή του Ινιέστα αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση του μαροκινού ποδοσφαίρου, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Με το βλέμμα στραμμένο τόσο στη διοργάνωση του ερχόμενου καλοκαιριού όσο και στο Μουντιάλ του 2030, το οποίο το Μαρόκο θα συνδιοργανώσει με την Ισπανία και την Πορτογαλία, η παρουσία του Ισπανού θρύλου θεωρείται κομβική για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς παικτών και την εδραίωση της εθνικής ομάδας της χώρας στην παγκόσμια ελίτ.