Συγκλονίζει ο Ινιέστα: «Η πιο ευχάριστη ώρα όταν έπαιρνα τα χάπια μου - Έχασα το νόημα της ζωής»

Τι κι αν τα κέρδισε όλα με την Μπαρτσελόνα; Τι κι αν θεωρείται από τους καλύτερους μέσους όλων των εποχών στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου; Ο Αντρές Ινιέστα δεν πέρασε εύκολα στη ζωή του και στην καριέρα του.

Ο Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής της Μπάρτσα είχε μιλήσει στο παρελθόν στο πλαίσιο της εκπομπής «The Wild Project» για την μάχη που έδωσε και αυτός με την κατάθλιψη, με τα λόγια του να συγκλονίζουν. Όπως πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν αναφερθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι της ψυχικής υγείας, έτσι και ο Ινιέστα, τόνισε πως έχασε το νόημα της ζωής, με την καλύτερη στιγμή της ημέρας του να ήταν όταν έπαιρνε τα χάπια του για να κοιμηθεί το βράδυ. Συνέχισε λέγοντας πως δεν ένιωθε τίποτα ακόμα και όταν... αγκάλιαζε την γυναίκα του, αναφέροντας πως πρέπει να προπονείς το μυαλό σου.

🇪🇸🗣️ Andrés Iniesta:



“When I was struggling with depression, the most pleasant part of my day was when I took my pill and went to sleep at night. You lose the joy of life, of everything.



I would hug my wife, but it felt like hugging a pillow. You feel nothing.



Όταν ακόμα και ποδοσφαιριστές με τόσες επιτυχίες και χρήματα όπως ο Ινιέστα παλεύουν με το τέρας της κατάθλιψης, καταλαβαίνουμε ότι ούτε η φήμη, ούτε τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, αντιθέτως πολλές φορές συμβάλουν για να χαθεί αυτή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ινιέστα

«Αποφάσισα να μιλήσω για την ψυχική μου υγεία όταν δυσκολευόμουν. Ξέρω ότι είμαι δημόσια προσωπικότητα, αλλά έπρεπε να πω τα πράγματα όπως ήταν.

Ποτέ δεν σκέφτηκα να με αποκαλούν τρελό ή αδύναμο. Όταν πάλευα με την κατάθλιψη, το πιο ευχάριστο κομμάτι της ημέρας μου ήταν όταν έπαιρνα το χάπι μου και πήγα για ύπνο το βράδυ.

Χάνεις τη χαρά από τη ζωή, από τα πάντα. Αγκάλιαζα τη γυναίκα μου, αλλά ένιωθα σαν να αγκαλιάζω ένα μαξιλάρι. Δεν νιώθεις τίποτα. Πηγαίνω ακόμα σε θεραπεία, καθώς πρέπει να είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου. Δεν έχουν σημασία τα υλικά αγαθά. Μπορεί να είχα όλα τα αμάξια του κόσμου και ότι άλλο ήθελα, και πάλι να δυσκολευόμουν να αντιμετωπίσω τα προβλήματα της ζωής. Πρέπει να προπονείς το μυαλό σου, επομένως μου αρέσει να ακούω επαγγελματίες να μιλούν για την ψυχική υγεία και την κατάθλιψη».