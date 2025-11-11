Στο στόχαστρο των Αρχών ο Αντρές Ινιέστα - Ερευνάται για οικονομική απάτη στο Περού

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, Αντρές Ινιέστα εξετάζεται από τις αρχές του Περού για υπόθεση οικονομικής απάτης. Πιο συγκεκριμένα η εισαγγελία του Περού υποψιάζεται τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή για εμπλοκή σε σχέδιο οικονομικής απάτης η οποία έχει προκαλέσει ζημιές άνω των 600 χιλιάδων δολαρίων σε αρκετούς τοπικούς επιχειρηματίες.

Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες κατηγορούν μια εταιρεία που έχει ως συνιδιοκτήτη τον Ινιέστα, το «Never Say Never Barcelona» καθώς επίσης και τη θυγατρική της «NSN South America», ότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις για την οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Νότια Αμερική. Κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις φέρεται να μην έγιναν ποτέ παρά τις επενδύσεις που έγιναν, με την φήμη του Αντρές Ινιέστα να χρησιμοποιείται για την προσέλκυση κεφαλαίων αλλά και για να καθησυχάσουν τους επενδυτές.

Η θυγατρική της «Never Say Never Barcelona», η «NSN South America» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2023 και ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης στη Νότια Αμερική. Βέβαια από τις εκδηλώσεις που ήταν στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε μόνο το Upa Upa Fest, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλες οικονομικές ζημίες και τελικά στην πτώχευση της εταιρείας τον Ιούνιο του 2024. Από την εισαγγελία του Περού υποστηρίζεται πως η θυγατρική δεν υπέβαλε οικονομικές αναφορές ούτε παρείχε επαρκή στοιχεία για τη διαχείριση των κεφαλαίων που είχε λάβει, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Ινιέστα, ο οποίος έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δημόσια δήλωση σχετικά με τις κατηγορίες αυτές.