Στο εδώλιο οι αδελφές του Μαραντόνα για απάτη με το εμπορικό σήμα του θρύλου

Οι αδελφές του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, Ρίτα Μέιμπελ και Κλαούντια Νόρμα Μαραντόνα, βρέθηκαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου και είδαν την περιουσία τους να δεσμεύεται έπειτα από κατηγορίες για απάτη στη διαχείριση του εμπορικού σήματος «Ντιέγκο Μαραντόνα».

Σύμφωνα με τα κορυφαία μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής, η απόφαση ελήφθη την Πέμπτη (19/9) από το δικαστικό σώμα που αποτελούν οι Ιγνάθιο Ροντρίγκες Βαρέλα, Ερνάν Λόπες και Χούλιο Μαρσέλο Λουτσιάνι. Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες των δύο κορών του Αργεντίνου θρύλου, Ντάλμα και Τζιανίνα.

Το δικαστήριο αποφάσισε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου δύο δισεκατομμυρίων πέσος (περισσότερα από 1,15 εκατ. ευρώ) για κάθε μία από τις αδελφές, αλλά και για τον πρώην δικηγόρο του Μαραντόνα, Ματίας Μόρλα, καθώς και τον συνεργάτη του, Μαξιμιλιάνο Πομάργκο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι κατηγορίες αφορούν ζημιές σε βάρος των νόμιμων κληρονόμων μέσω συναλλαγών που σχετίζονταν με την εταιρεία Sattvica S.A., η οποία τελούσε υπό τον έλεγχο του Μόρλα και των αδελφών του Μαραντόνα.

Η διαμάχη επικεντρώνεται στα εμπορικά δικαιώματα, την εικόνα και τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με το όνομα του Μαραντόνα – από αθλητική ένδυση και αρώματα μέχρι οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι ούτε ο Μόρλα ούτε οι αδελφές του Μαραντόνα συγκαταλέγονται στους επίσημους κληρονόμους.