Τρίτο σερί ματς με ασίστ για τον Κώστα Φορτούνη - Παραλίγο να σκοράρει και ο Μασούρας (vid)

Τρίτο διαδοχικό παιχνίδι που δίνει ασίστ ο Κώστας Φορτούνης για την Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη.

Ο Κώστας Φορτούνης (φωτο αρχείου: INTIME SPORTS)
Ο Κώστας Φορτούνης δείχνει εξαιρετική κατάσταση στις πρώτες αγωνιστικές της σεζόν στη Σαουδική Αραβία. Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, έδωσε ασίστ για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ.

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη ηττήθηκε με 2-1 από την Αλ Καντσία, αλλά ο Φορτούνης συνέχισε να ξεχωρίζει, προσφέροντας ακόμη μια σημαντική ασίστ για την ομάδα του.

Στο 79ο λεπτό, ενώ η Αλ Καλίτζ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 1-0, ο Φορτούνης εκτέλεσε όμορφη συρτή σέντρα από τα δεξιά, βρίσκοντας τον Κινγκ, που με εύστοχο πλασέ ισοφάρισε το παιχνίδι.

Με αυτή την ασίστ, ο Φορτούνης έφτασε τις τρεις σε ισάριθμα παιχνίδια στη Saudi Pro League, ενώ είχε σημειώσει και ένα γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Στο ίδιο ματς ο έτερος πρώην ερυθρόλευκος, Γιώργος Μασούρας, σημείωσε γκολ στο 46', όμως η τέρμα του ακυρώθηκε μέσω VAR λόγω φάουλ στην επίθεση.

