ΠΣΑΕ ΜΜΕ: Εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης δίνουν σήμερα φιλανθρωπικό αγώνα με βουλευτές στην Κατερίνη

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης (Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ), όπως ανακοινώνει, θα λάβει μέρος «με ιδιαίτερη τιμή, χαρά και συγκίνηση» στο φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα με την Ομάδα Ποδοσφαίρου Βουλευτών με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την δράση «Lights on» της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης για την ανέγερση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αυτισμό στην Πιερία.



Ο αγώνας θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Στάδιο Κατερίνης με ώρα έναρξης 18.30



Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν τη δράση, μπορούν να το κάνουν και μέσω αυτού του συνδέσμου.

«Στον Πανελλήνιο Σύλλογο Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης συνεχίζουμε σταθερά εμπράκτως να τιμούμε με πίστη τις αξίες της προσφοράς και της αλληλεγγύης», καταλήγει η ανακοίνωση του Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ)