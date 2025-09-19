Από τα παρκέ στα γήπεδα – Αλλαγή καριέρας για τον πρώην «γίγαντα» του Παναθηναϊκού

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Μίροσλαβ Ραντούλιτσα, έκανε μια εντυπωσιακή και αξιέπαινη κίνηση, αφήνοντας το μπάσκετ για να υπογράψει συμβόλαιο με ποδοσφαιρική ομάδα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, με καριέρα σε NBA και EuroLeague , εντάχθηκε στο δυναμικό της ποδοσφαιρικής ομάδας Ζελέζνιτσαρ Ιντίγια, για έναν ιδιαίτερα σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό. Η απόφαση του Σέρβου παίκτη να αλλάξει άθλημα, έστω και προσωρινά, έχει ως στόχο να προσφέρει στήριξη στον οργανισμό «Σέρβοι για Σέρβους», μία πρωτοβουλία που βοηθάει άτομα και οικογένειες στη Σερβία.

Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου του, ο Ραντούλιτσα θα παραχωρήσει το σύνολο των αποδοχών του στον συγκεκριμένο ανθρωπιστικό οργανισμό. Πέρα από αυτό, η Ζελέζνιτσαρ θα κυκλοφορήσει μια περιορισμένη σειρά από φανέλες με τον αριθμό 21, που είναι και ο αριθμός που θα φοράει ο ίδιος. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των φανελών θα διατεθούν επίσης στην οργάνωση.

Ο Ραντούλιτσα δήλωσε για τη μεταγραφή του: «Είμαι χαρούμενος που θα βοηθήσουμε την ανθρωπιστική οργάνωση «Σέρβοι για Σέρβους», η οποία κάνει σπουδαία και σημαντικά πράγματα για τον λαό μας. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και πιστεύω ότι μαζί θα κάνουμε ακόμα περισσότερες ανθρωπιστικές δράσεις». Ο Ραντούλιτσα θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου, ενισχύοντας την ομάδα στην προσπάθειά της για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας.

Η κίνηση αυτή του Μίροσλαβ Ραντούλιτσα αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει όχημα για τη διάδοση της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, ξεπερνώντας τα όρια του αγωνιστικού χώρου.