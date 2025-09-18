Ποια είναι η ερμηνεύτρια Μαρία Μαρούλη που συγκλόνισε με τον Εθνικό Ύμνο στη Μελβούρνη (vid)

Λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ της φιλικής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Παρτίζαν, στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, η Ελληνίδα ερμηνεύτρια, Μαρία Μαρούλη, ερμήνευσε τον Εθνικό Ύμνο και «σκόρπισε» συγκίνηση στις κερκίδες του «Jonh Cain Arena» την οποία είχαν «κατακλύσει» χιλιάδες Έλληνες ομογενείς.

Η Μαρία Μαρούλη είναι Ελληνίδα ερμηνεύτρια, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην Αυστραλία και το όνομά της μέρα με τη μέρα γίνεται ακόμη πιο γνωστό παρόλο που στο ευρύ κοινό είχε συστηθεί από τη συμμετοχή της στο Asian Express το 2022. To Asian Express ήταν ένα τηλεοπτικό show, όπου η Μαρούλη είχε πάρει μέρος μαζί με την φίλη της Χριστίνα Κολέτσα και αμέσως διακρίθηκε για τη δυναμικότητά της.

Σήμερα (18/9) τα βλέμματα στράφηκαν ξανά πάνω στην καλλιτέχνιδα, η οποία δεν εμφανίστηκε σε κάποιο τηλεοπτικό ριάλιτι αλλά πραγματοποίησε μια σπουδαία πράξη με ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ερμήνευσε τον Εθνικό Ύμνο και καθήλωσε τους φιλάθλους που παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση.