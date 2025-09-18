Παναθηναϊκός AKTOR- Παρτίζαν 91-82: Ο ηγέτης Κέντρικ Νάν οδήγησε τους «πράσινους» στη νίκη

Ιστορικές στιγμές στη Μελβούρνη, με το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» να ξεκινά με εντυπωσιακό τρόπο στο κατάμεστο John Cain.

10.000 Έλληνες και Σέρβοι φίλαθλοι από τις αντίστοιχες παροικίες της Αυστραλίας γέμισαν την αρένα και δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Σε αυτή τη γιορτή ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε καλύτερος από την Παρτιζάν και με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησε με 91-82. Παρότι δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Κώστας Σλούκας, ενώ απουσίαζαν και οι Οσμάν, Χολμς, Λεσόρ, Γκριγκόνις και Σορτς.

«Τρίποντο» κρεσέντο από τον Ουάσινγκτον

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε το πρώτο φιλικό της σεζόν -υπό τις οδηγίες του και με το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ διαθέσιμο- με τους Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ και Γιουρτσεβέν. Ο Τούρκος με ένα καλάθι και μια ασίστ βοήθησε για το αρχικό 5-0, αλλά η Παρτιζάν ισορρόπησε γρήγορα και με έναν καταιγισμό τριπόντων, χάρη -κυρίως- στο κρεσέντο του Ουάσινγκτον, με τέσσερα εύστοχα σε αντίστοιχες προσπάθειες, προηγήθηκε με 20-27 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Πήρε μπροστά ο Ναν

Ο Κέντρικ Ναν, που είχε περιοριστεί σε δημιουργικό ρόλο στην πρώτη περίοδο (3 ασίστ), άρχισε να επιτίθεται στο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο και με 7 δικούς του πόντους διαμόρφωσε το 29-33 στο 15'. Η Παρτιζάν βρήκε ωστόσο λύσεις επιθετικά και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 7 πόντων (37-44).

Κυρίαρχος Γιούρτσεβεν και ανατροπή

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική, με την πεντάδα των Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλου, Σαμοντούροβ και Γιουρτσεβέν να κάνει εξαιρετική δουλειά σε άμυνα κι επίθεση. Ο Τούρκος ήταν κυριάρχος στις δύο ρακέτες κι έφτασε πριν κλείσει η τρίτη περίοδος σε ένα εντυπωσιακό double double. Με τον Ρογκαβόπουλο να βρίσκει το... χέρι του (είχε 1/6 σουτ στο πρώτο ημίχρονο) και τον Ναν να αποτελεί μόνιμη πηγή απειλής, ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε το 40-49 σε 56-52 μέσα σε λίγα λεπτά. Με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο 62-58.

Ένα καλάθι και φάουλ του Ερνανγκόμεθ και ένα τρίποντο του Μήτογλου, έφεραν τους πράσινους για πρώτη φορά στο +8 (68-60), με τους «πράσινους» να προσφέρουν και θέαμα με μια τρομερή «κάθετη» πάσα του Γκραντ για τον Μήτογλου και δύο καρφώματα του Ισπανού φόργουορντ. Κάπως έτσι η διαφορά έφτασε και το +10 (81-71), στα 4 λεπτά για το τέλος του αγώνα κι έβαλε τις βάσεις για την τελική επικράτηση.



ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-27, 37-44, 62-58, 91-82