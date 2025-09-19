Η ώρα και το κανάλι του φιλικού του Ολυμπιακού, η «μάχη» του ΠΑΟΚ στο BCL και η δράση εκτός συνόρων

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του, λίγες ημέρες πριν από το το Super Cup της Ρόδου. Στο πλαίσιο του «Crete International Basketball Tournament» οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν απόψε (20:30) την Αρμάνι Μιλάνο, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ στρέφει το βλέμμα του στα προκριματικά του BCL. Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο Basketball Champions League, κόντρα στη Ντέρμπι Στουντέτσκι, στη Βουλγαρία (21:00, Cosmote Sport 5). Ο «δικέφαλος του βορρά» χρειάζεται τρεις συνεχόμενες προκρίσεις για να φτάσει στη φάση των ομίλων, στην οποία δεν κατάφερε να φτάσει πέρυσι, καθώς αποκλειστήκε.

Η αγωνιστική δράση της Παρασκευής (19/9) δεν έχει μόνο μπάσκετ αλλά και ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε σέντρα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στην Ισπανία, η Μπέτις υποδέχεται τη Σοσιεδάδ, στη Γερμανία, η Στουτγκάρδη κοντράρεται με τη Ζανκτ Πάουλι, ενώ στην Ιταλία, η Λέτσε φιλοξενεί την Κάλιαρι σε μια παραδοσιακά αμφίρροπη μάχη της Serie A. Τέλος στην Πορτογαλία η Ρίο Άβε θα βρεθεί απέναντι στην Πόρτο, σε μια αναμέτρηση όπου οι «δράκοι» καλούνται να επιβεβαιώσουν τον ρόλο του φαβορί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας