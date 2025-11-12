Κατέρρευσε ο Όσκαρ στην προπόνηση της Σάο Πάολο - Αγωνία για την υγεία του πρώην άσου της Τσέλσι

Μια είδηση που σόκαρε όχι μόνο τη Βραζιλία, αλλά και ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο ήρθε από το Σάο Πάολο. Ο Όσκαρ, ο άλλοτε μαέστρος της Τσέλσι και διεθνής με τη «Σελεσάο», κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια προπόνησης με την ομάδα του, βυθίζοντας σε ανησυχία συμπαίκτες, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλους.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 34χρονος μέσος ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε στάδιο αποκατάστασης από τραυματισμό στη μέση. Την ώρα που έκανε ασκήσεις ποδηλάτου, έχασε τις αισθήσεις του και σωριάστηκε στο έδαφος, με τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν αμέσως για βοήθεια. Η ένταση ήταν μεγάλη, καθώς για περίπου δύο λεπτά παρέμεινε αναίσθητος, προτού μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Oscar was taken to a hospital in São Paulo after suffering from a heart problem.



He's considering retirement from football at 34 years of age.



Wishing him a speedy recovery. 🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/lLXgzaFZMs — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 12, 2025





Οι γιατροί στο νοσοκομείο Einstein Israelita κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν και να του προσφέρουν τις πρώτες φροντίδες. Τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων δείχνουν πως ο Όσκαρ αντιμετωπίζει καρδιολογικά προβλήματα, κάτι που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία για τη μελλοντική του πορεία στο ποδόσφαιρο.

Η Σάο Πάολο εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας το περιστατικό και τονίζοντας ότι ο παίκτης θα παραμείνει νοσηλευόμενος για περαιτέρω παρακολούθηση. Το κλίμα στο προπονητικό κέντρο είναι βαρύ, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει το στίγμα του σε όποια ομάδα κι αν αγωνίστηκε.



Ο Όσκαρ, που έκανε όνομα στην Ευρώπη με τη φανέλα της Τσέλσι και στη συνέχεια αγωνίστηκε για χρόνια στην Κίνα, είχε επιστρέψει στη Βραζιλία για να ολοκληρώσει την καριέρα του στη Σάο Πάολο. Ωστόσο, η περιπέτεια της υγείας του ενδέχεται να φέρει πρόωρο τέλος.