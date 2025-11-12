Ποιος είναι ο Σωτήρης Παπαγιαννόπουλος που έχει μεταμορφωθεί σε απόλυτο πρωταγωνιστή της ΑΙΚ

Παίκτης της ΑΙΚ Στοκχόλμης θα παραμείνει ο Σωτήρης Παπαγιαννόπουλος, μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας του σουηδικού πρωταθλήματος. Ο 35χρονος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Σουηδίας και βάσει αυτού θα παραμείνει κάτοικος της σκανδιναβικής πρωτεύουσας έως το 2027!

«Είμαι περήφανος που συνεχίζω να εκπροσωπώ τον μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό σύλλογο της Σουηδίας», δήλωσε ο «Σότε», όπως τον αποκαλούν στην ομάδα, στην επίσημη ιστοσελίδα της AIK. Στα 35 του χρόνια ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός έχει φορέσει συνολικά 179 φορές τη φανέλα του κλαμπ και το νούμερο θα γίνει ακόμη πιο μεγάλο, μετά τη νέα συμφωνία που υπέγραψε.

Ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και προσλήψεων της AIK, Φρέντρικ Βίσουρ Χάνσεν τόνισε: «Ο Σότε υπήρξε και παραμένει ηγέτης για τον σύλλογο. Παρότι είναι από τους πιο έμπειρους παίκτες του ρόστερ, συνεχίζει να εξελίσσεται και είχε μια σεζόν σε σταθερά υψηλό επίπεδο. Είναι σημαντικός για την κουλτούρα μας και για το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο, οπότε είμαστε χαρούμενοι που το ταξίδι μας δεν τελειώνει εδώ».

Ποιος είναι ο Ελληνοσουηδός ποδοσφαιριστής και πως κατάφερε να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της ΑΙΚ;

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Ποιος είναι ο Σωτήρης Παπαγιαννόπουλος

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Σωτήρης Παπαγιαννόπουλος, γεννημένος στις 5 Σεπτεμβρίου 1990 στη Σουηδία, είναι ένας από τους πιο αξιόλογους κεντρικούς αμυντικούς που έχει αναδείξει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Με ελληνικές ρίζες και σκανδιναβική πειθαρχία, ο «Σότε», όπως τον αποκαλούν στη Σουηδία, έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία που τον έχει φέρει από τα μικρά γήπεδα των υποδομών της ΑΙΚ μέχρι τα φώτα του Europa League και της Εθνικής Σουηδίας.



Τα πρώτα βήματα στην ΑΙΚ και η καθιέρωση στη Σουηδία

Η καριέρα του ξεκίνησε από τις ακαδημίες της ΑΙΚ, όπου ξεχώρισε από νωρίς για την ωριμότητα και τη σωματική του δύναμη. Μετά τις πρώτες του εμπειρίες στην ομάδα Νέων, μετακόμισε στη Väsby United, όπου άρχισε να χτίζει τη φήμη του ως σκληροτράχηλος αμυντικός με έφεση στο σκοράρισμα. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες: «αν δουλέψει σκληρά, θα γίνει πολύ καλός παίκτης», είχε πει χαρακτηριστικά ο προπονητής του.



Το ελληνικό όνειρο: Η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καλή του πορεία τον έφερε στα ραντάρ του ΠΑΟΚ, ο οποίος τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2015. Για τον Σουηδό με ελληνικές ρίζες, η μεταγραφή στη Θεσσαλονίκη ήταν κάτι παραπάνω από ποδοσφαιρική: «Ήταν πάντα όνειρό μου να παίξω σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα», είχε πει τότε. Αν και ο Άγγελος Αναστασιάδης πίστευε στις δυνατότητές του, τα πράγματα άλλαξαν μετά την αποχώρηση του προπονητή. Ο Ιγκόρ Τούντορ δεν τον υπολόγιζε στα σχέδιά του και, παρά το χαμηλό του συμβόλαιο, ο Παπαγιαννόπουλος έμεινε ελεύθερος.



Το θαύμα του 2017 και η ευρωπαϊκή περιπέτεια

Το 2017 ήρθε η χρονιά-ορόσημο. Η Östersunds κατέκτησε το Κύπελλο Σουηδίας και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League. Στην ευρωπαϊκή της πορεία, η ομάδα έγραψε ιστορία, αποκλείοντας μεταξύ άλλων τον ΠΑΟΚ και τη Γαλατασαράι, φτάνοντας μέχρι τους «32» της διοργάνωσης. Ο Παπαγιαννόπουλος αποτέλεσε βασικό πυλώνα αυτής της επιτυχίας, σκοράροντας μάλιστα κόντρα στη Χέρτα Βερολίνου και αναδείχθηκε «παίκτης του αγώνα».



Η μεταγραφή στην Κοπεγχάγη

Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες. Παρά το ενδιαφέρον της Standard Liège, ο Σουηδός αμυντικός επέλεξε να παραμείνει για λίγο ακόμα στην Östersunds, προτού μετακινηθεί στην Κοπεγχάγη τον Μάιο του 2018. Ο προπονητής της Κοπεγχάγης, Στόλε Σόλμπακεν, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Ο Σωτήρης έχει όλα τα προσόντα για να είναι ένας δυνατός και αξιόπιστος αμυντικός – είναι γρήγορος, σκληροτράχηλος και εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια». Ο ίδιος, σε δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, είχε τονίσει: «Αυτή η μεταγραφή είναι ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου. Είχα υπέροχες στιγμές στο Östersund, αλλά τώρα ανυπομονώ για τη νέα πρόκληση».



Το ντεμπούτο με την Εθνική Σουηδίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τον Δεκέμβριο του 2017, ο Παπαγιαννόπουλος κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Σουηδίας, επιλέγοντας να εκπροσωπήσει τη χώρα όπου γεννήθηκε. Έκανε το ντεμπούτο του στις 7 Ιανουαρίου 2018 απέναντι στην Εσθονία, περνώντας ως αλλαγή και συμβάλλοντας στη νίκη με 1-0.