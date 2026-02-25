Clasico παλαιμάχων: Ο Ροναλντίνιο έσπρωξε τον Μαρσέλο και έγινε viral (vid)

Στο Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκε το πρώτο «Clasico de Leyendas». Θρύλοι τηςΡεαλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα βρέθηκαν στο «BMO Stadium» για ένα φιλικό παλαιμάχων που ξύπνησε μνήμες από τα παλιά.

Ανάμεσα σε αυτούς τους αστέρες ήταν και οι δύο Βραζιλιάνοι, Ροναλντίνιο και Μαρσέλο, οι οποίοι κατα την διάρκεια του αγώνα μας χάρισαν ένα χιουμοριστικό σκηνικό. Ο «Ρόνι» έσπρωξε τον πρώην αριστερό μπακ της «Βασίλισσας», ο οποίος με θεατρικό τρόπο ξάπλωσε στο τερέν.

RONALDINHO pushed Marcelo 😨😨😨 pic.twitter.com/sE2yrVCzCX — 𝗧𝗶𝗺𝗲𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 ✨🎵 (@Hoang_HQ) February 23, 2026

Γρήγορα το βίντεο αυτό έγινε viral στα social media,με τους δύο θρύλους της Σελεσάο να γνωρίζουν την αποθέωση.

Στο αγωνιστικό μέρος τώρα, το «Clasico» αναδείχθηκε ισόπαλο 1-1, με τον πρώην «ερυθρόλευκο» Σαβιόλα να ανοίγει το σκορ για την Μπαρτσελόνα και ο Μπαράλ να ισοφαρίζει για τους «Μερένχες».