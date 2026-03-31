Ροναλντίνιο: «Λύγισε» σε συνέντευξη και αποκάλυψε το μοναδικό θέμα που τον στοιχειώνει μέχρι σήμερα

Ο Ροναλντίνιο είναι ένας παγκόσμιος θρύλος του ποδοσφαίρου, καθώς με αυτά που έκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν η αιτία να αγαπήσει κόσμος το ποδόσφαιρο, παρόλο που δεν έφτασε το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ τα κέρδισε όλα στην καριέρα του, η οποία τελείωσε σχετικά νωρίς και σε συνέντευξη που έδωσε μίλησε για την κριτική που δεχόταν για τον τρόπο ζωής του, για τη βοήθεια που λάμβανε από τον πατέρα του παρά την φτώχεια της οικογένειάς του, ενώ λύγισε αποκαλύπτοντας μερικές παιδικές αναμνήσεις που ήταν η αιτία για να γίνει αυτός που είναι, λέγοντας τι τον στοίχειωσε στη καριέρα του.

«Οι άνθρωποι λένε πολλά αρνητικά πράγματα για τον τρόπο ζωής μου, αλλά πραγματικά δεν με νοιάζει. Απόλαυσα το παιχνίδι και κέρδισα τα πάντα. Ο μόνος μου πόνος ήταν ότι δεν είχα τον πατέρα μου κοντά για να παρακολουθήσει τα επιτεύγματά μου» δήλωσε ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και συνέχισε μιλώντας για μερικές συγκινητικές παιδικές αναμνήσεις που είχε με τον πατέρα του.

🗣️ Ronaldinho about his father: “My father told me that it was better to learn to master the ball barefoot to have sensitivity in the foot, and I promised him that I would master the ball like no other, but what really happened was that he did not have money to buy me a pair of… pic.twitter.com/MPpyo9pgkw — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) January 15, 2026

«Ο μπαμπάς μου, μου είπε ότι είναι καλύτερο να μάθω πώς να χειρίζομαι την μπάλα χωρίς παπούτσια για να έχω ευαισθησία στα πόδια. Του υποσχέθηκα ότι θα χειρίζομαι αυτήν την μπάλα όπως καμία άλλη. Αυτό που πραγματικά συνέβαινε ήταν ότι δεν είχε χρήματα για να μου αγοράσει ένα κανονικό ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια, δεν ήθελε ποτέ, όμως, να μου το δείξει, για να μη στεναχωριέμαι. Τελικά όλο αυτό μου έκανε καλό, γιατί όντως έμαθα να χειρίζομαι τεχνικά πολύ καλύτερα την μπάλα. Όταν όμως κέρδισα το πρώτο μου τρόπαιο, δεν έκλαψα από χαρά, έκλαψα γιατί δεν είχα τον πατέρα μου εκεί να με καμαρώσει, που τα κατάφερα, χάρη στην αγάπη του» δήλωσε με συγκίνηση ο Ρόνι λέγοντας ότι ο πατέρας του πάντα του έλεγε να παίζει ποδόσφαιρο ελεύθερα και να έχει δημιουργικότητα, ενώ αποκάλυψε μια κουβέντα με τον πατέρα του που τον πονάει μέχρι και σήμερα.

«Μια μέρα περπατούσαμε και του έδειξα ένα όμορφο σπίτι και του είπα ότι μια μέρα θα χτίσω ένα τέτοιο για αυτόν. Με κοίταξε και γέλασε, με τράβηξε κοντά του και μου είπε "πάμε σπίτι, αυτά τα όνειρα είναι μόνο για τους πλούσιους, εσύ σκέψου μήπως μάθεις καμία τέχνη"». Στη συνέχεια ο «Γκαούτσο» παραδέχτηκε ότι «Αυτές οι λέξεις με πονάνε μέχρι και σήμερα γιατί δεν μπόρεσα ποτέ να του υπενθυμίσω αυτή την κουβέντα μας και να του πω, μπαμπά τα κατάφερα».

