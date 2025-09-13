Ο Ροναλντίνιο «τζούνιορ» ακολουθεί μια διαδρομή μακριά από την... σκιά του πατέρα του

Ο γιος του Ροναλντίνιο, Ζοάο Μέντες, αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2024, προκειμένου να βάλει «τέλος» στις συγκρίσεις με τον πατέρα του. Ο προορισμός του, βέβαια, προκάλεσε μερικά ερωτηματικά, με τον 20χρονο να υπογράφει για την, τότε, νεοφώτιστη Μπέρνλι.



Με την ομάδα του Σκοτ Πάρκερ δεν πραγματοποίησε ούτε μία συμμετοχή στην Championship, και αγωνίστηκε συνολικά πέντε φορές για την Κ21 του συλλόγου, σκοράροντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τον τερματισμό του συμβολαίου του, παρότι είχε υπογράψει διετές.

Joao Mendes, son of Brazilian and Barcelona legend Ronaldinho, is leaving Burnley and is set to join Hull City’s U21 squad. pic.twitter.com/v670fbzwPJ — Transfer News (@TransfersLlVE) September 11, 2025





O... Ροναλντίνιο Jr θέλησε παραμείνει στην Αγγλία, υπογράφοντας στην Χαλ του Ατζούν Ιλιτζαλί, προκειμένου να γίνει μέλος της Κ21 των «τίγρεων». «Προϊόν» των ακαδημιών της Κρουζέιρο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής ήθελε να παραμείνει μακριά από την Ισπανία, βρίσκοντας την λύση στην ομάδα του Τούρκου επιχειρηματία.



Στο παρελθόν ο Μέντες έχει αναφερθεί σε συνέντευξη του στο «ESPN» στις συγκρίσεις που γίνονται με τον Βραζιλιάνο θρύλο, τονίζοντας πως θέλει να γίνει ο «Ζοάο» και όχι ο «γιος του Ροναλντίνιο», ενώ υπογράμμισε πως ήθελε να απομακρυνθεί καιρό από την Βαρκελώνη ώστε να σταματήσουν οι συγκρίσεις.



«Θέλω να είμαι ο Ζοάο, ανεξάρτητα από οτιδήποτε. Ποτέ δεν προσπάθησα να είμαι ο πατέρας μου, ποτέ δεν ήθελα να είμαι ο πατέρας μου. Οπότε, το να απομακρυνθώ λίγο από εκεί που έπαιξε (σ.σ. Μπαρτσελόνα) και από ό,τι είναι κοντά σε αυτό, νομίζω πως ήταν μια καλή αρχή και ένα καλό βήμα για μένα.



Νομίζω ότι οι άνθρωποι απ’ έξω θέλουν να είσαι κάτι που ποτέ δεν πρόκειται να γίνεις, είτε σου αρέσει είτε όχι, σωστά; Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, που έπαιξε ποτέ ποδόσφαιρο. Οπότε, το να είμαι γιος του, το να μπορώ να μιλάω γι’ αυτόν, είναι πηγή περηφάνιας. Εγώ προσπαθώ να κάνω το δικό μου, προσπαθώ να μην μπλέκω τον πατέρα μου στη μέση, προσπαθώ να παίζω το ποδόσφαιρό μου με τον δικό μου τρόπο, χωρίς πίεση».