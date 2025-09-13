Ντόντσιτς από... χρυσό: Η νέα επένδυση και το πανάκριβο σπίτι που αγόρασε

Το EuroBasket 2025 απέχει μόλις δύο 40λεπτα από το να ολοκληρωθεί και την Κυριακή (14/9) θα μάθουμε ποια Εθνική ομάδα θα διαδεχθεί την Ισπανία στον θρόνο του πρωταθλητή Ευρώπης, αλλά αντίστοιχα και ποιο θα είναι το σύνολο που θα καταφέρει να κατακτήσει το Χάλκινο μετάλλιο του φετινού τουρνουά.

Σε καμία από τις δύο «μάχες» πάντως, δεν θα είναι παρούσα η σλοβενική αποστολή, η οποία έδωσε τα πάντα στην προημιτελική φάση του θεσμού, αλλά γνώρισε τον αποκλεισμό από την φιναλίστ Γερμανία.

Ο μεγάλος αστέρας της ομάδας αυτής και ένας εκ των κορυφαίων παικτών του κόσμου, Λούκα Ντόντσιτς, επιστρέφει πλέον... στη βάση του, που είναι το Λος Άντζελες. Ο αθλητής των Λέικερς θα πάρει προφανώς ορισμένες μέρες άδειας και έπειτα από ένα διάστημα, θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του κλαμπ, με το οποίο έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει και να φτάσει έως την κορυφή του «μαγικού πλανήτη».

Έως ότου να αρχίσουν όμως οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του κορυφαίου Ευρωπαίου σκόρερ, αποφάσισε να χαρεί τα «ατελείωτα» χρήματα που έχει βγάλει κατά τη διάρκεια της καριέρας του μέχρι στιγμής, κάνοντας μία σημαντική επένδυση που θα τον ακολουθήσει για πολλά χρόνια.

Έτσι γιόρτασε ο Ντόντσιτς την επέκταση συμβολαίου του με τους Λέικερς

Για να ανανεώσει την συνεργασία του με τους «Λιμνανθρώπους», ο «Luka-Magic» είδε να προστίθεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς του το ποσό των 165 εκατομμυρίων δολαρίων.

25 από αυτά, έχουν πλέον... κάνει φτερά. Ο Σλοβένος γκαρντ προχώρησε σε επένδυση αναφορικά με τα ακίνητά του και πλέον στην περιουσία του ανήκει ένα υπερπολυτελές σπίτι, που βρίσκεται στην Ακτή του Μανχάταν.

Los Angeles Lakers point guard Luka Dončić is the latest professional athlete to call Manhattan Beach home. Sky5 footage & details: https://t.co/GgnZ1a098R pic.twitter.com/n5n1y4w2IN — KTLA (@KTLA) September 12, 2025

Η νέα τριώροφη στέγη που διαθέτει ο Λούκα Ντόντσιτς, κατασκευάστηκε το 2015. Στην εγκατάσταση υπάρχουν πέντε υπνοδωμάτια, πισίνα, ιδιωτικό πάργκινγκ και ένας διπλός διάδρομος, στον οποίο ο μεγάλος αστέρας του μπάσκετ θα μπορεί πια να εξασκεί και τις ικανότητές του στο μπόουλινγκ.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα στρέμματα στα οποία βρίσκεται αυτή την στιγμή η ανακαινισμένη και φαντεζί νέα έπαυλη του Ντόντσιτς, ανήκαν πριν από μερικά χρόνια στην Μαρία Σαράποβα, τενίστρια που πλέον έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση.



