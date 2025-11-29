NBA: Επικός Νοβίτσκι συνομιλεί με τον Λούκα Ντόνσιτς μέσω βιντεοκλήσης στον αέρα εκπομπής (vid)

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι, θρύλος των Ντάλας Μάβερικς δε διστάζει σε κάθε πιθανή ευκαιρία να επικοινωνήσει με τον Λούκα Ντόντσιτς. Οι δύο αστέρες του NBA διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και το πιο πρόσφατο video από τις Ηνωμένες Πολιτείες το αποδεικνύει περίτρανα.

Ο παίκτης των Λέικερς, Ντόνσιτς προσπάθησε να καλέσει τον Ντιρκ Νοβίτσκι σε βιντεοκλήση. Ο άλλοτε σταρ των Μαβς, Νοβίτσκι δεν απάντησε, όμως αποφάσισε να τον καλέσει ξανά, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια live εκπομπής, χαρίζοντας ένα επικό στιγμιότυπο!

Οι δυο τους τα είπαν σε χαλαρό πλαίσιο και μιλήσαν για την άτυπη «διαμάχη» του Ντόνσιτς με τον συμπαίκτη του, Όστιν Ριβς σχετικά με το πόσες φορές έχουν σκοράρει με κάρφωμα.

Ο Νοβίτσκι, θέλοντας να «πειράξει» τον Ντόνσιτς ανέφερε πως ο Σλοβένος δεν ήταν καλός στο παιχνίδι στο παιχνίδι των Λέικερς εναντίον των Μάβερικς και πως για αυτόν τον λόγο προτίμησε να καλέσει σε συνέντευξη τον συμπαίκτη του, Ριβς.

Ο Ντόνσιτς απάντησε γελώντας πως έχουν σημειώσει τον ίδιο αριθμό καρφωμάτων, όμως υπερέχει γιατί το δικό του συνοδευόταν από φάουλ και εύστοχη βολή, σε μία χιουμοριστική στιχομυθία. Για την ιστορία, η ομάδα από το Λος Άντζελες ηττήθηκε (129-119) από το Ντάλας και ο Ντόνσιτς τελείωσε το παιχνίδι με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Δείτε το επικό video με τη βιντεοκλήση του Νοβίτσκι με τον Ντόνσιτς