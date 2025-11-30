Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σπάει ρεκόρ και θυμάται τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα (vid)

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καθοδηγεί τους Μπακς όπως μόνο εκείνος ξέρει, η ομάδα τουΜιλγουόκι έσπασε το σερί των επτά ηττών, επικρατώντας με 116-99 των Μπρούκλιν Νετς και περιορίζοντάς τους κάτω από τους 100 πόντους.

Ο σταρ των Μπακς σημείωσε 29 πόντους, ξεπερνώντας το ορόσημο των 21.000 πόντων στην καριέρα του στο ΝΒΑ. Με αυτό το επίτευγμα έγινε μόλις ο 6ος νεότερος παίκτης που φτάνει σε αυτό το κλειστό κλαμπ, μαζί με θρυλικά ονόματα όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Κόμπι Μπράιαντ.

Μετά το ιστορικό ρεκόρ, ο Γιάννης αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα, θυμίζοντας την πορεία που τον έφερε από τους δρόμους της Αθήνας μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.

Οι δηλώσεις του Greek Freak

Giannis reflects on scoring 21,000 career points and being the sixth-youngest player in NBA history to do so. pic.twitter.com/prRIjGazTp — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 30, 2025

«Νομίζω ότι όταν ήμουν νεαρότερος, μερικά χρόνια πριν, ήμουν καπως ‘ναι, είναι άλλη μία ημέρα στο γραφείο. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου να πάω σπίτι’. Τώρα όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις να εκτιμας αυτές τις στιγμές δεν τις παίρνεις ως δεδομένες. Ο κόουτς Ντοκ ήρθε και μου είπε ότι υπάρχουν μόνο 11, 12 παίκες που έχουν σκοράρει 21.000 πόντους με μία ομάδα στην ιστορία του παιχνιδιού και είσαι κάπως ‘ουάου’.

Όντας ένα παιδί από την Ελλάδα, από τα Σεπόλια, όπου μεγάλωσα σε μία μικρή γειτονιά, όπου δεν συμβαίνουν πολλά μεγάλα πράγματα, το να μπορείς να εισαι σε αυτό το επίπεδο και 13 χρόνια αργότερα να σοράρεις 21.000 πόντους, το εκτιμώ πολύ. Είχα σπουδαία υποστήριξη, την οικογένειά μου, τον Θεό, με έχουν οδηγήσει μέσα από όλη αυτή την πορεία. Είμαι χαρούμενος. Εχω πολλά πράγματα, πολλά κεφάλαια, θέλω να συνεχίσω μπροστά, οπότε μένω συγκεντρωμένος. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Τώρα πρέπει να αρχίσεις από τα μικρά πράγματα».