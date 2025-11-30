Supercar για superstar: Η υπερπολυτελής είσοδος του Ντόντσιτς πριν από ματς των Λέικερς (vid)

Ο Σλοβένος σταρ του ΝΒΑ δεν σταματά να… φλεξάρει την ατελείωτη συλλογή του από υπερπολυτελή οχήματα. Με τα συμβόλαιά του να του εξασφαλίζουν 165 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια, ο Ντόντσιτς επενδύει μέρος της τεράστιας περιουσίας του σε αυτοκίνητα που κόβουν την ανάσα.

Το πιο πρόσφατο απόκτημά του, η Bugatti W16 Mistral, παρουσιάστηκε πριν από τον αγώνα των Λέικερς με την πρώην ομάδα του Ντάλας Μάβερικς.

Το όχημα κοστίζει πέντε εκατομμύρια δολάρια, συνδυάζει εκπληκτική ταχύτητα και εξαιρετική πολυτέλεια, και προστίθεται σε μια συλλογή 15 super cars που διαθέτει ο «Luka-Magic».

Η Bugatti W16 Mistral δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο, αλλά μια δήλωση στυλ και δύναμης, όπως και η υπόλοιπη γκάμα της συλλογής του Ντόντσιτς, που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα στον κόσμο.