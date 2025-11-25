Χαμός στα αποδυτήρια με τον Λεμπρόν Τζέιμς και την... ημίγυμνη συνέντευξή του (vid)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μετά το τέλος του αγώνα των Λέικερς, προχώρησε στις καθιερωμένες δηλώσεις φορώντας μόνο μια πετσέτα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η πετσέτα γλίστρησε στιγμιαία, με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι να... παγώσουν και το βίντεο να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες.

Το περιστατικό σχολιάστηκε ευρέως στα social media, με πολλούς να το αντιμετωπίζουν με χιούμορ και άλλους να το χαρακτηρίζουν ακατάλληλο για δημόσια εικόνα αθλητή σε αυτό το επίπεδο. Παρά το μικρό ατύχημα ο Λεμπρόν συνέχισε κανονικά τις δηλώσεις του, χωρίς να δώσει μεγάλη σημασία στο συμβάν.

LeBron is so polite when he pull up his towel to not let people see his LeWeeWee https://t.co/oVKKj6POaT — Vera 💚 🩷 (@la_roja117) November 24, 2025

Το στιγμιότυπο προστέθηκε στα πολλά viral επεισόδια που έχουν διαδραματιστεί όλα αυτά τα χρόνια στα αποδυτήρια του NBA, με πρωταγωνιστή έναν από τους πιο προβεβλημένους και διάσημους παίκτες του παγκόσμιου μπάσκετ.