Αντετοκούνμπο… οδηγός: Οι Μπακς έσπασαν το αρνητικό σερί και «καθάρισαν» τους Νετς

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, το Μιλγουόκι επέστρεψε στις νίκες μετά από επτά διαδοχικές ήττες, επικρατώντας άνετα των Μπρούκλιν Νετς με 116-99, κρατώντας τους μάλιστα κάτω από τους 100 πόντους.

Ο Greek Freak μπήκε στο παρκέ με… αποστολή και έκανε ξεκάθαρο από νωρίς ότι δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη. Σε λιγότερο από 19 λεπτά συμμετοχής πρόλαβε να μετρήσει 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη, δείχνοντας τον δρόμο στους συμπαίκτες του.

Giannis Antetokounmpo (29 points, 12-15 from the floor) surpassed 21,000 career regular season points in Milwaukee's W tonight!



Antetokounmpo (30y, 358d) becomes the sixth-youngest player to reach that total 👏💯 pic.twitter.com/lVVg7F2YCO — NBA (@NBA) November 30, 2025

Οι Μπακς πήραν τον έλεγχο από το πρώτο ημίχρονο, βρίσκοντας σκορ από την περιφέρεια και εκμεταλλευόμενοι κάθε κενό στην άμυνα των Νετς. Το εντυπωσιακό 39-24 στη δεύτερη περίοδο τους έστειλε στα αποδυτήρια στο +18 (71-53), κόβοντας ουσιαστικά την αντίσταση του Μπρούκλιν. Στην τρίτη περίοδο η διαφορά άνοιξε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας μέχρι και το +29 (99-70), με το παιχνίδι να παίρνει οριστικά τον δρόμο του.

Καθοριστικές ήταν και οι βοήθειες από τους ρολίστες: ο Έι Τζέι Γκριν ήταν… καυτός έξω από τα 7,25 με 15 πόντους και 5/7 τρίποντα, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 13 από τον πάγκο. Για τους Νετς, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ επέστρεψε μετά το χειρουργείο στο γόνατο και είχε 13 πόντους και 6 ασίστ, δίνοντας ενέργεια αλλά όχι λύσεις.

Οι Νετς γνώρισαν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους, με τον Ντάνι Γουλφ να αποτελεί φωτεινή εξαίρεση, σημειώνοντας 22 πόντους — προσωπικό ρεκόρ. Ο Τζέιλεν Γουίλσον πρόσθεσε άλλους 13, ενώ ο πάγκος του Μπρούκλιν πέτυχε σχεδόν διπλάσιους πόντους από τη βασική πεντάδα (63-36), αλλά αυτό δεν αρκούσε για να απειλήσει τους Μπακς.