«Βόμβα μεγατόνων» από το ESPN: «Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε ήδη ανταλλαγή» (video)

Απίστευτη απόκαλυψη για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ραδιόφωνο του ESPN. Ο έμπειρος ρεπόρτερ Μπράιαν Ουίντχορστ μετέδωσε στον αέρα την πληροφορία πως ο «Greek Freak» έχει ήδη ζητήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς να αποχωρήσει με ανταλλαγή.

Ο 47χρονος δημοσιογράφος, γνωστός για την επαφή του με τα δρώμενα του NBA, ανέφερε χαρακτηριστικά πως η ομάδα από το Μιλγουόκι ζήτησε προσφορά ανταλλαγής από τους Νιου Γιορκ Νικς, καθώς ο Αντετοκούνμπο επιθυμεί να μεταγραφεί στην ομάδα της Νέας Υόρκης και δήλωσε πως γνωρίζει ότι ο «Greek Freak» έχει ενημερώσει ήδη από το καλοκαίρι την ομάδα πως επιθυμεί να αποχωρήσει.

«Οι Μπακς επικοινώνησαν με τους Νιου Γιορκ Νικς και ζήτησαν προσφορά ανταλλαγής για τον Γιάννη, γιατί ο Αντετοκούνμπο θέλει να παίξει στους Νικς. Ο κόσμος τρελάθηκε που ο Γιάννης έσβησε τις φωτογραφίες του Μαΐου. Έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως ο Αντετοκούνμπο θα παραμείνει παίκτης των Μπακς φέτος. «Ο Γιάννης αφοσιώθηκε στη σεζόν με τους Μπακς. Αυτό σκόπευε να κάνει. Αλλά οι Μπακς δεν είναι καλοί. Όταν δεν παίζει η ομάδα του έχει ρεκόρ 1-5 και όταν παίζει έχουν ρεκόρ 9-8. Αν με ρωτάτε, η οπτική του έχει αλλάξει; Δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή και μετά είπε "εντάξει φέτος θα είμαι στους Μπακς". Ξέρω ότι πολύς κόσμος πιστεύει πως δεν θα είναι στους Μπακς την επόμενη σεζόν»

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει έπειτα από την «αινιγματική» διαγραφή των δημοσιεύσεων του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς. Ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ «άδειασε» τους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα από δημοσιεύσεις σχετικές με τα «Ελάφια» και μετέτρεψε την επιγραφή βιογραφικού στο X από «Παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς» σε «Αθλητής του NBA».

Οι Μπακς βρίσκονται σε τραγική αγωνιστική κατάσταση και μετρούν 8 ήττες στα τελευταία 9 παιχνίδια. Ο Αντετοκούνμπο έχει εκφράσει δημόσια τη δυσφορία του σχετικά με τη φόρμα της ομάδας και οι φήμες πως επιθυμεί να μεταγραφεί φουντώνουν διαρκώς στην Αμερική.