NBA: Συνεχίζεται ο κατήφορος για τους Μπακς με... μοιραίο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι Μιλγουόκι Μπακς. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς ηττήθηκε 129-126 από τους Γουίζαρντς στην Ουάσινγκτον. Αυτή ήταν η όγδοη ήττα στα τελευταία οκτώ ματς για τα «ελάφια», που μπαίνουν σε περίοδο βαθιάς κρίσης.



Οι Μπακς, που είχαν ξεκινήσει ελπιδοφόρα τη φετινή σεζόν, υποχώρησαν στο 9-13 ενώ οι Γουίζαρντς ανέβηκαν στο 3-16. Τα «ελάφια» βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολής έχοντας απόσταση τεσσάρων νικών από τους Καβαλίερς που είναι στην έκτη θέση με ρεκόρ 13-9.

Οι Μπακς προηγήθηκαν 65-81 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, αλλά η ομάδα της πρωτεύουσας ισοφάρισε πριν τελειώσει η περίοδος. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει τον αγώνα 39 δεύτερα πριν το τέλος, αλλά είχε 1/2 βολές για το 124-123. Στη συνέχεια, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ευστόχησε σε τρίποντο για το 127-123 και ο Κουλιμπαλί με κάρφωμα διαμόρφωσε το 129-123 δίνοντας τη νίκη στους Γουίζαρντς. Ο Γκριν διαμόρφωσε το τελικό σκορ.



Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ των νικητών με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ είχε 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο πρώην παίκτης των Μπακς, Κρις Μίντλετον είχε 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.



Οι Μπακς είχαν κορυφαίο τον Κέβιν Πόρτερ με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο 25χρονος παίκτης αποχώρησε από τον αγώνα με ενοχλήσεις στη μέση στο 41ο λεπτό και έχασε τα τελευταιά κρίσιμα λεπτά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-34, 58-66, 91-94, 129-126