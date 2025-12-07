Ιστορικό ξεκίνημα στο NBA: Οι Θάντερ πλησιάζουν τους… μυθικούς Γουόριορς

Κάθε νέα σεζόν στο NBA φέρνει εντυπωσιακά ρεκόρ, όμως λίγες ομάδες καταφέρνουν να ξεχωρίσουν από τόσο νωρίς. Η φετινή εκκίνηση της Οκλαχόμα Σίτι έχει φέρει συζητήσεις για ιστορικά μεγέθη, καθώς οι Θάντερ μπαίνουν σε ένα πολύ μικρό κλαμπ ομάδων που ξεκίνησαν τη χρονιά με ρυθμό… πρωταθλητή.

Το καλύτερο ξεκίνημα σεζόν στην ιστορία του NBA

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, οι Oklahoma City Thunder έφτασαν στο εντυπωσιακό 22-1, μετά τη νίκη τους επί των Dallas Mavericks με 132-111, αποτέλεσμα που τους φέρνει στη δεύτερη θέση όλων των εποχών, πίσω μόνο από το εξωπραγματικό 24-0 των Golden State Warriors το 2015-16.

Αυτές είναι οι κορυφαίες εκκινήσεις στο NBA:

Golden State Warriors, 24-0 (2015-16)

Cleveland Cavaliers, 15-0 (2024-25)

Houston Rockets, 15-0 (1993-94)

Washington Capitols, 15-0 (1948-49)

Dallas Mavericks, 14-0 (2002-03)

Boston Celtics, 14-0 (1957-58)

Chicago Bulls, 12-0 (1996-97)

Seattle SuperSonics, 12-0 (1982-83)

Atlanta Hawks, 11-0 (1997-98)

Los Angeles Lakers, 11-0 (1997-98)

Portland Trail Blazers, 11-0 (1990-91)

Boston Celtics, 11-0 (1964-65)

Philadelphia 76ers, 10-0 (2000-01)

Seattle SuperSonics, 10-0 (1993-94)

Boston Celtics, 10-0 (1972-73)

Τα μεγαλύτερα σερί νικών στην ιστορία

Το μακρύτερο σερί όλων των εποχών εξακολουθεί να ανήκει στους Los Angeles Lakers, οι οποίοι το 1971-72 πέτυχαν το αδιανόητο: 33 συνεχόμενες νίκες, με ηγέτες τους Jerry West, Wilt Chamberlain και Gail Goodrich. Εκείνη τη χρονιά, οι Λέικερς πήραν 69 νίκες και κατέκτησαν το πρωτάθλημα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, οι Thunder έφτασαν σε 14 σερί νίκες, χτίζοντας το καλύτερο ρεκόρ της λίγκας (22-1).

Τα κορυφαία σερί νικών σε επίπεδο regular season:

33 νίκες – Lakers (1971-72)

28 νίκες – Warriors (2014-15, 2015-16)

27 νίκες – Heat (2012-13)

24 νίκες – Warriors (2015-16)

22 νίκες – Rockets (2007-08)

20 νίκες – Bucks (1970-71)

20 νίκες – Washington Capitols (1947-48, 1948-49)

19 νίκες – Hawks (2014-15)

19 νίκες – Spurs (2013-14)

19 νίκες – Celtics (2008-09)

19 νίκες – Lakers (1999-00)

Οι Thunder έχουν βάλει τις βάσεις για μία σεζόν που ενδέχεται να γραφτεί με χρυσά γράμματα. Το αν μπορούν να πλησιάσουν ή να ξεπεράσουν τα ιστορικά ρεκόρ, μένει να φανεί – προς το παρόν, όμως, απολαμβάνουν την κορυφή και το momentum που συνοδεύει τους πραγματικούς διεκδικητές.