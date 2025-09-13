Το «μυστήριο» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Γιατί δεν έχει μιλήσει δημόσια σε αυτό το Ευρωμπάσκετ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το πιο σημαντικό όπλο στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη στο φετινό Eurobasket. Ο Greek Freak βρίσκεται στο prime του, βαδίζοντας στο 31ο έτος της ηλικίας του και το επίπεδο του παιχνιδιού του είναι όλο και σε πιο υψηλό επίπεδο. Έχει την δυνατότητα να επηρεάζει και να καθορίζει ένα αποτέλεσμα. Στην καλή του μέρα δε, είναι σε θέση να κερδίσει μόνος του την αντίπαλη άμυνα.

Αυτό το καλοκαίρι ο Γιάννης είναι σε... αποστολή. Θέλει να οδηγήσει την Ελλάδα σε ένα μετάλλιο. Είναι κάτι που λείπει και από τη δική του συλλογή, η οποία είναι τεράστια και γεμάτη με διακρίσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς και με διακρίσεις σε ατομικό επίπεδο.

Με την Εθνική όμως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κάποια διάκριση και αυτό είναι κάτι που του έχει μείνει. Γι αυτό και φωνάζει κάθε φορά «παρών» στις διοργανώσεις με την «γαλανόλευκη», ώστε να ηγηθεί και να παλέψει για μια διάκριση.

Φέτος το καλοκαίρι είναι πιο προσηλωμένος από κάθε άλλη φορά και αυτό αποτυπώνεται τόσο στις αντιδράσεις του πάνω στο παρκέ, που είναι.... poker face, όσο και σε μια άλλη πτυχή.

Η σιωπή στα social media και ο λόγος

Eurokinissi

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αυτό το καλοκαίρι δεν έχει μιλήσει καθόλου στα Media. Ούτε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όπως συνήθιζε στην Media Day της Εθνικής τα προηγούμενα χρόνια, ούτε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Το καλοκαίρι του 2024 άλλωστε μίλησε με το πέρας του Προολυμπιακού Τουρνουά και αφού η Εθνική είχε καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για το Παρίσι, ενώ τέθηκε στη διάθεση των Media κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην γαλλική πρωτεύουσα.

Φέτος το καλοκαίρι ο Γιάννης δεν έχει μιλήσει πουθενά. Περνάει από την μεικτή ζώνη, όπως οφείλουν όλοι οι παίκτες να κάνουν βάσει πρωτοκόλλου, όμως εκείνος δεν έχει σταθεί να μιλήσει ακόμα στα Media. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του όλο το καλοκαίρι δεν μίλησε πουθενά, τόσο στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας της Σερβίας, όσο και στο Eurobasket.

Την ίδια ώρα, παίκτες όπως ο Λάουρι Μάρκανεν, ο Αλπερέν Σενγκούν, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο Φραντς Βάγκνερ, ο Ντένις Σρέντερ, μίλησαν κανονικά στη μεικτή ζώνη και στα τοπικά μέσα της χώρας τους, αλλά και σε εκπροσώπους από το εξωτερικό. Παράλληλα, ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε δηλώσεις στα Media, αλλά μόνο σε εκπροσώπους από την Σλοβενία, κάτι που συνέβαινε σε κάθε αγώνα.

Ο Γιάννης ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί στους εκπροσώπους του Τύπου. Βάσει πρωτοκόλλου δεν κινδυνεύει με κάποια τιμωρία για το γεγονός ότι δεν έχει μιλήσει, από τη στιγμή που περνάει κανονικά από την μεικτή ζώνη. Από τη στιγμή που περνάει από εκεί είναι στην δική του ευχέρεια αν θα μιλήσει ή όχι.

Το καλύτερο για το... τέλος;

Eurokinissi

Βέβαια, αυτή η συνθήκη δεν αποκλείεται να αλλάξει με το πέρας του Eurobasket. Τι σημαίνει αυτό; Πως δεν αποκλείεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μιλήσει στην συνέντευξη Τύπου με το πέρας του μικρού τελικού κόντρα στη Φινλανδία. Τότε που θα έχει σημάνει το τέλος του τουρνουά και όλης της προσπάθειας της Εθνικής που ξεκίνησε από τις αρχές Αυγούστου.

Η στάση του ωστόσο, να μην μιλήσει στα Media όλο αυτό το διάστημα της παρουσίας του στην Εθνική αποτυπώνει τη νοοτροπία του και το πόσο συγκεντρωμένος είναι στον στόχο του, κάτι που φάνηκε και μετά το παιχνίδι με την Τουρκία, όταν πέρασε αρκετά λεπτά στο γυμναστήριο, δίνοντας το... σύνθημα για τον μικρό τελικό με τη Φινλανδία (14/09, 17:00).