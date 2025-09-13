Eurobasket 2025: Προκλητικές αναρτήσεις μετά το Ελλάδα - Τουρκία - «Ρίξαμε τους Έλληνες στη θάλασσα»

H Τουρκία επικράτησε της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ όντας ανώτερη αγωνιστικά, ωστόσο δεν έλειψαν οι προκλητικές αναρτήσεις που δεν συνάδουν με το αγωνιστικό σκέλος.

Με μια ανάρτηση «Αυτή την φορά πετάξαμε τους Έλληνες στη θάλασσα 3 μέρες αργότερα. Από τις 9 Σεπτεμβρίου 1922 στις 12 Σεπτεμβρίου 2025», θέλησε να πανηγυρίσει ο Πρύτανης πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας τη επικράτηση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν απέναντι στο σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Bu sefer Yunanlıları 3 gün sonra denize döktük.



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο σχολιαστής της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα, ανέφερε με πανηγυρικό ύφος «Ρίξαμε τους Έλληνες στη θάλασσα».

Σε προκλητικούς τόνους και η ειδησεογραφική ιστοσελίδα ΤR HABER η οποία γράφει " Ρίξαμε την Ελλάδα στη θάλασσα για άλλη μια φορά! Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Τουρκίας στα τελικά του EuroBasket 2025"

Σενγκούν: Η ανάρτηση με τον Κεμάλ που προκάλεσε αντιδράσεις

Μια προκλητική ανάρτηση που προκάλεσε αρνητικά σχόλια και έντονες αντιδράσεις έκανε και ο Τούρκος παίκτης, Αλπερέν Σενγκούν. Συγκεκριμένα ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς ανέβασε μια επεξεργασμένη φωτογραφία η οποία απεικονίζει εκείνον και τους συμπαίκτες του μαζί με τον δολοφόνο-σφαγέα χιλιάδων και πλέον Ελλήνων, τον γενοκτόνο Κεμάλ Ατατούρκ.

Και σαν να μην έφτανε αυτό έκανε ένα ακόμη χυδαίο και απαράδεκτο ποστάρισμα. Με αηδιαστικούς υπαινιγμούς και έμμεση αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή: «Δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;», ανέφερε με emoji κύματα και την τουρκική σημαία, προκαλώντας την οργή εκατοντάδων Ελλήνων οι οποίοι του επιτίθονται κάτω από το σχετικό post. Μάλιστα, στο post έχει κάνει like και ο Οσμάν, ο οποίος αγωνίζεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

«Χωρίς οίκτο!» – Η ανάρτηση της Τουρκικής Ομοσπονδίας

Τέλος μια εικόνα που δείχνει τον Τσέντι Όσμαν να καρφώνει με εντυπωσιακό τρόπο, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στέκεται στην άκρη του παρκέ σε στάση που θυμίζει προσευχή έγινε viral στο διαδίκτυο.

Μάλιστα, η Ομοσπονδία μπάσκετ στην Τουρκία έσπευσε να αξιοποιήσει αυτό το φωτογραφικό κλικ, δημοσιεύοντάς το στα επίσημα κοινωνικά της δίκτυα. Επίσης, στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Χωρίς οίκτο!». Παράλληλα, στη φωτογραφία υπήρχε η φράση: «Η στιγμή που ο αρχηγός άνοιξε τα φτερά του».

Δείτε την ανάρτηση: