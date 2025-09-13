Αταμάν για την προκλητική δημοσίευση: «Αυτός που την έκανε απολύθηκε»

Ο Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου πριν τον μεγάλο τελικό του EuroBasket απέναντι στη Γερμανία, αναφέρθηκε ειδικά στα γεγονότα που ακολούθησαν μετά τον ημιτελικό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, σχολίασε την προκλητική ανάρτηση με το αποτέλεσμα του αγώνα και τη φράση «No Mercy» («Χωρίς Έλεος»), η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΕΟΚ. Η ελληνική ομοσπονδία διαμαρτυρήθηκε επίσημα, με αποτέλεσμα η ανάρτηση να κατέβει και η τουρκική πλευρά να ζητήσει συγγνώμη τόσο από την Ελλάδα όσο και από τη FIBA, η οποία επίσης δεν αντιμετώπισε θετικά αυτή την κίνηση.

Ο Αταμάν στάθηκε στο περιστατικό, διευκρινίζοντας πως το άτομο που προχώρησε στη συγκεκριμένη ανάρτηση έχασε τη θέση του στην Ομοσπονδία. Όπως ανέφερε, απολύθηκε και επέστρεψε αμέσως αεροπορικώς στη χώρα του, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πλήρως από την αποστολή της ομάδας στη Ρίγα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού

«Τα social media είναι πολύ επικίνδυνα. Γιατί κάποιες φορές ελέγχουν κάποιους που δεν έχουν εμπειρία. Μίλησα με τον CEO μας και κάναμε αυτό το ποστ γύρω στις 2 τα ξημερώματα και μετά η ομοσπονδία όταν το έκανε αυτό το ποστ, το έσβησε η ομοσπονδία και το μέλος της ομάδας που το έκανε δεν είναι μαζί μας. Συμφωνώ με την στάση της ομοσπονδίας. Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Όλοι ήξεραν πως ΄κάποιες φορές υπάρχουν πολιτικά προβλήματα αλλά οι ομοσπονδίες έχουν πολύ καλή σχέση και οι παίκτες είναι φίλοι. Ένα άτομο έκανε αυτό το ποστ πάνω στο συναίσθημα και ο πρόεδρος μίλησε και έδειξαν κατανόηση. Δεν είναι εδώ με την ομάδα και είναι στην Τουρκία τώρα. Εάν καταλαβαίνετε έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα που ήταν αναστατωμένοι από την ήττα. Κάναμε αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Δεν έκανα τις γνωστές γροθιές μου λόγω του σεβασμού προς την Ελλάδα αλλά είμαι έτοιμος να τις υψώσω αύριο».