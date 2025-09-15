Κρέμασε τα παπούτσια του σε ηλικία 31 ετών πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα

Ο Σάμουελ Ουμτιτί, αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του σε ηλικία 31 ετών, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία καριέρα. Ο Ουμτιτί, συστήθηκε στο «ποδοσφαιρικό κοινό» της Ισπανίας το 2016, όταν πήρε μεταγραφή από τη Λυών στη Μπαρτσελόνα έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι, όμως τον γνώρισαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το 2018, όταν ως «στυλοβάτης» της άμυνας της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, κατέκτησε την κορυφή του κόσμου.

Με τους «Μπλαουγκράνα» κατέγραψε συνολικά 133 συμμετοχές, πετυχαίνοντας δυο γκολ και μια ασιστ ενώ κατέκτησε και δυο πρωταθλήματα, δυο κύπελλα και δυο σούπερ καπ. Οι σοβαροί και συνεχής τραυματισμοί του τον κράτησαν πολύ πίσω, με αποτέλεσμα να χάσει τη «φανέλα του βασικού» και να παίρνει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στον ισπανικό σύλλογο.

Έτσι το 2023, επέλεξε την Λιλ ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αλλά δεν κατάφερε ποτέ να βρει τα πατήματά του με αποτέλεσμα σήμερα (15/9) τρεις μήνες μετά την αποχώρησή του από την ομάδα να βάλει τέλος σε μια σπουδαία καριέρα μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σάμουελ Ουμτιτί:

«Μετά από μια έντονη καριέρα με σκαμπανεβάσματα, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω. Τα έδωσα ΟΛΑ με πάθος και ΔΕΝ μετανιώνω ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ»