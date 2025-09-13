Αδέλφια στη μάχη: Μάρκους και Κεφρέν Τουράμ, έπαιξαν αντίπαλοι και σκόραραν με επτά λεπτά διαφορά

Το «Derby d'Italia» ανάμεσα στη Γιουβέντους και την Ίντερ, θα μείνει στην ιστορία, καθώς είχε επτά γκολ (4-3), δυο ανατροπές και τρομερές εναλλαγές συναισθημάτων, συμπληρώνοντας όλα τα κουτάκια με τα βασικά στοιχεία ενός πραγματικού ντέρμπι.

Εκτός όμως από τα γκολ και τις ανατροπές η αναμέτρηση θα μείνει στην ιστορία για ακόμη έναν λόγο, καθώς τα αδέρφια Τουράμ, όχι μόνο έπαιξαν αντίπαλοι αλλά σκόραραν και οι δυο με επτά λεπτά διαφορά. Συγκεκριμένα ο Μάρκους Τουράμ της Ίντερ, σκόραρε στο 76ο λεπτό με καρφωτή κεφαλιά και έκανε το 2-3 αλλά επτά λεπτά αργότερα ο αδερφός του Κεφρέν, ισοφάρισε σε 3-3 και εν τέλει ο «μικρός» πανηγύρισε και τη νίκη καθώς η Γιούβε με ήρωα τον Άτζιτς αναδείχθηκε νικήτρια στο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Serie A.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είναι παιδιά του Λιλιάν Τουράμ, ο οποίος είχε μία πολύ σπουδαία καριέρα με τις φανέλες των Μονακό, Πάρμα, Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα αλλά και της Εθνικής Γαλλίας. Οι δύο γιοι του ακολούθησαν και εκείνοι το «μονοπάτι» του πατέρα τους, με τον «μεγάλο» Μάρκους Τουράμ να αγωνίζεται στα 28 του χρόνια στην Ίντερ ενώ ο «μικρός» Κεφρέν» στα 24 του αγωνίζεται για λογαριασμό της Γιουβέντους.

La cosa più bella di #JuventusInter per me è vedere le interazioni dei fratelli Thuram. Competitivi e talentuosi, dimostrano il loro valore sia durante il gioco che quando interagiscono e se la ridono nei momenti di pausa. Adorabili. ❤️pic.twitter.com/y9wShDysoB — Rainbow (@rainbowncats) September 13, 2025

Μάλιστα ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε, να συνομιλούν και να γελάνε προς το τέλος της αναμέτρησης, χαρίζοντας μια υπέροχη οικογενειακή στιγμή εντός αγωνιστικού χώρου.