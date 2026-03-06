Αναδρομή στο παρελθόν από την LaLiga: «Νοσταλγική» αγωνιστική με ρετρό εμφανίσεις και μπάλες

Μια ξεχωριστή και άκρως... νοσταλγική αγωνιστική προετοιμάζει η LaLiga, καθώς όπως όλα δείχνουν η ισπανική λίγκα θέλει να διοργανώσει μια αγωνιστική αφιερωμένη στο παρελθόν, στην οποία οι ομάδες θα φοράνε φανέλες παλαιότερων χρόνων. Αυτή η «ρετρό» εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, τόσο στην 1η όσο και στην 2η κατηγορία της χώρας.

Η 31η (για τη LaLiga) και 35η (για την 2η κατηγορία) αγωνιστική, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 10-12 Απριλίου θα αποτελέσουν μια ξεχωριστή γιορτή για κάθε νόσταλγο ποδοσφαιρόφιλο. Σύμφωνα με την «AS», εκτός των ρετρό εμφανίσεων, τα γραφικά των τηλεοπτικών μεταδόσεων, οι μπάλες, ακόμα και η ενδυμασία των διαιτητών θα «ακολουθήσουν» την αναδρομή στο παρελθόν.

😍@LaLiga le ha confirmado a mi compañero @ruby_ares de @diarioas que la jornada 31 será ‘Vintage’, es decir, que habrá estética retro en:



📌Camisetas

📌Equipación de los árbitros

📌Balones

📌Grafismos de TV



El Real Madrid ha votado en contra y no llegarán a lucir camisetas por… — Javier Martín (@kikomartin) March 6, 2026

Όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος της λίγκας, Τζέιμι Μπλάνκο, η πρωτοβουλία στοχεύει να φέρει πιο κοντά διαφορετικές γενιές φιλάθλων και να προσελκύσει ακόμη και ανθρώπους που δεν παρακολουθούν συστηματικά ποδόσφαιρο αλλά εκτιμούν το στυλ των ιστορικών εμφανίσεων. Μάλιστα, εκτιμάται πως ορισμένες από τις φανέλες θα εξελιχθούν σε εμβληματικές, ακολουθώντας τα βήματα του NBA.

Η καμπάνια έχει εγκριθεί από τους περισσότερους συλλόγους εδώ και δύο σεζόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν συμμετείχε στο πρότζεκτ μέχρι τώρα, χωρίς όμως να έχει εκφράσει αντίθεση, ενώ από τεχνικής πλευράς εκτός της φετινής εφαρμογής θα μείνουν οι Μπαρτσελόνα, Ράγιο και Χετάφε.

Οι συγκεκριμένες ομάδες θα πάρουν κανονικά μέρος στις υπόλοιπες εκδηλώσεις της καμπάνιας, με στόχο να αγωνιστούν με τις δικές τους vintage εμφανίσεις από την επόμενη σεζόν.