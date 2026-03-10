Βιθέντε Ναβάρο: Ο οπαδός που δεν σταμάτησε ποτέ να «βλέπει» την αγαπημένη του Βαλένθια

Στη θέση 164 της κεντρικής κερκίδας του Μεστάγια, ένα μπρούτζινο άγαλμα στέκεται ως αιώνιος φρουρός της ποδοσφαιρικής πίστης. Πρόκειται για τον Βιθέντε Ναβάρο Απαρίσιο, έναν φίλαθλο που μετέτρεψε την απώλεια της όρασής του στο πιο δυνατό μάθημα αφοσίωσης.

Print Screen/ Η θρυλική θέση 164.

Ο Βιθέντε έχασε την όρασή του στα 54 του χρόνια λόγω αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς, όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ το γήπεδο.

Για δεκαετίες, συνέχισε να ανανεώνει το διαρκείας του και να δίνει το «παρών» σε κάθε εντός έδρας ματς. Με τον γιο του στο πλευρό του να του περιγράφει κάθε φάση, ο Βιθέντε «έβλεπε» το παιχνίδι μέσα από τον παλμό της κερκίδας και τον ήχο της μπάλας.

Δεν χρειαζόταν τα μάτια του για να νιώσει το μεγαλείο της αγαπημένης του ομάδας, του αρκούσε η ατμόσφαιρα του γηπέδου που θεωρούσε σπίτι του.

Όταν έφυγε από τη ζωή το 2017, η Βαλένθια αποφάσισε να τιμήσει την ιερή αυτή αφοσίωση με έναν μοναδικό τρόπο. Με αφορμή τα 100 χρόνια του συλλόγου, τοποθέτησε το ομοίωμά του στην ακριβή θέση όπου καθόταν για χρόνια.

Σήμερα, το άγαλμα του Βιθέντε, με το μπαστούνι του και το βλέμμα στραμμένο στο χορτάρι, υπενθυμίζει σε κάθε παίκτη και φίλαθλο ότι το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ' όλα συναίσθημα.