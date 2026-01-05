Βαλένθια: Στο στόχαστρο των οπαδών βρέθηκε ο Κορμπεράν μετά την ήττα από την Θέλτα

Η καταστροφική σεζόν της Βαλένθια συνεχίστηκε και το βράδυ του Σαββάτου, όταν η ομάδα γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από τη Θέλτα, αποτέλεσμα που τη διατήρησε στη ζώνη του υποβιβασμού από την ισπανική La Liga.

Όταν η αποστολή επέστρεψε στην πόλη από το Βίγκο, εξαγριωμένοι φίλαθλοι την περίμεναν στο αεροδρόμιο, με την ένταση να ανεβαίνει επικίνδυνα. Μάλιστα, οπαδοί εξαπέλυσαν χείμαρρο κριτικής εναντίον του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν, της ομάδας και της διοίκησης.

«Κορμπεράν φύγε από εδώ, παραιτήσου,», «μισθοφόροι παίκτες» και «Κορμπεράν, φύγε τώρα» ήταν μερικά από τα συνθήματα που επαναλάμβαναν περισσότερο οι οπαδοί που συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο.

Η διαμαρτυρία, που οργανώθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων και είχε έντονη παρουσία μελών των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, πραγματοποιήθηκε στον χώρο των ιδιωτικών αφίξεων, ο οποίος ήταν αποκλεισμένος από την Εθνική Αστυνομία. Κατά την αποχώρηση της ομάδας, οι παίκτες έγιναν δεκτοί με σφυρίγματα, αποδοκιμασίες και ύβρεις. «Να βγουν οι αρχηγοί μπροστά», φώναζαν επίσης οι συγκεντρωμένοι, ωστόσο κανείς δεν πλησίασε για να μιλήσει με τον κόσμο.

Το πούλμαν της Βαλένθια, η οποία βρίσκεται τρίτη από το τέλος και ένα βήμα από τον υποβιβασμό, συνοδεύτηκε από την Εθνική Αστυνομία μέχρι το προπονητικό κέντρο της ομάδας. Εκεί, χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εγκαταστάσεις, οι ποδοσφαιριστές κατέβηκαν γρήγορα από το λεωφορείο και αποχώρησαν με τα ιδιωτικά τους οχήματα για τα σπίτια τους, μέσα σε κλίμα έντονης έντασης και ανησυχίας για την πορεία της ομάδας, η οποία για ακόμη μία σεζόν βρίσκεται ξανά σε οριακή κατάσταση.