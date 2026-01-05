Σουμάχερ: Το παρασκήνιο πίσω από τις κλειστές πόρτες - Η γυναίκα του κατηγορείται πως λέει ψέματα

Μίκαελ Σουμάχερ, ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία της Formula 1, είχε ένα σοβαρό ατύχημα ενώ έκανε σκι στις Άλπεις στις 29 Δεκεμβρίου 2013. Από εκείνη την ημέρα, το κοινό δεν τον έχει δει και η κατάσταση της υγείας του παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του κόσμου, γνωστό μόνο στην οικογένειά του.



Η οικογένεια Σουμάχερ διαφυλάσσει αυστηρά την ιδιωτικότητά της για περισσότερο από μια δεκαετία, έτοιμη να κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε προσπαθήσει να την παραβιάσει. Πρόσφατα, εκβιαστές που στοχοποίησαν την οικογένεια καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης.



Ταυτόχρονα, ο κύκλος των φίλων που επισκέπτονται τον Μίκαελ μικραίνει και οι πληροφορίες για την κατάστασή του είναι σπάνιες, γεγονός που ανοίγει χώρο για πολλές εικασίες μεταξύ των οπαδών που εξακολουθούν να ανησυχούν για τον ήρωά τους.



Τι είναι γνωστό για την κατάσταση του Μίκαελ Σουμάχερ;



Με τα χρόνια, έχουν κυκλοφορήσει διάφορες θεωρίες - από το ότι βρισκόταν σε κατάσταση φυτού και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, μέχρι φήμες ότι αναρρώνει αργά και ότι μάλιστα παρευρέθηκε στον γάμο της κόρης του Τζίνα, η οποία εν τω μεταξύ γέννησε το πρώτο του εγγόνι.



Η σύζυγός του Κορίνα Σουμάχερ παραμένει η πιο μυστικοπαθής. Αρνήθηκε τις επισκέψεις πολλών φίλων του Μίκαελ και σε ένα ντοκιμαντέρ για αυτόν, που κυκλοφόρησε στο Netflix το 2021, δεν αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες. Ωστόσο, τα λόγια της υπαινίσσονταν ότι η κατάστασή του δεν ήταν καλή.



Οι κατηγορίες εναντίον της γυναίκας του Σουμάχερ



Ο Βίλι Βέμπερ, ο μακροχρόνιος ατζέντης του Σουμάχερ, βρίσκεται εδώ και καιρό σε διαμάχη με την Κορίνα, η οποία δεν του επιτρέπει να επισκέπτεται τον Μίκαελ. Ο Βέμπερ πιστεύει ότι δεν θα τον ξαναδεί ποτέ.



«Όταν σκέφτομαι τον Μίκαελ, δυστυχώς, δεν έχω πια καμία ελπίδα να τον ξαναδώ. Δεν έχω λάβει κανένα θετικό νέο εδώ και δέκα χρόνια. Φυσικά, το μετανιώνω και κατηγορώ τον εαυτό μου. Τον θρηνούσα σαν σκύλο. Αυτό με χτύπησε σκληρά, μπορείτε μόνο να φανταστείτε. Αλλά στο τέλος έπρεπε να αποχαιρετήσω τον Μάικλ» είπε ο Βέμπερ, εκφράζοντας τη λύπη του που δεν πήγε αμέσως στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα.



Ο Βέμπερ επέκρινε σκληρά την Κορίνα σε μια συνέντευξη, ισχυριζόμενος ότι η οικογένεια είπε ψέματα για να τον εμποδίσει να επισκεφτεί τον Γερμανό θρύλο της Formula 1.



«Προσπάθησα εκατοντάδες φορές να επικοινωνήσω με την Κορίνα και δεν απάντησε ποτέ. Τηλεφώνησα επίσης στον Ζαν Τοντ, η οποία μου είπε ότι ήταν ακόμα νωρίς. Τηλεφώνησα και την επόμενη μέρα, κανείς δεν απάντησε. Με αφόρισαν, λέγοντας ότι ήταν νωρίς και ότι είχαν περάσει εννέα χρόνια. Ίσως απλώς πρέπει να πουν την αλήθεια» δήλωσε ο Βέμπερ.