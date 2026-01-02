Ανατροπή με Σουμάχερ: Μήνυμα επιστροφής για τον «θρύλο» της Formula 1 από την σύζυγο του

Στις 29 Δεκεμβρίου του 2025, συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από το ατύχημα που είχε ο Μίκαελ Σουμάχερ, κάνοντας σκι στο Μεριμπέλ της Σαβοΐας. Ένα συμβάν που σημάδεψε όχι μόνο τη ζωή του Γερμανού οδηγού, αλλά και όλη τη Formula 1.



Έκτοτε δεν έχουν υπάρξει νεότερα σχετικά με την υγεία του, ενώ μένει σε ένα σπίτι κοντά στη λίμνη της Γενεύης, όπου απαγορεύονται οι επισκέψεις, πλην μερικών εξαιρέσεων. Η γυναίκα του, Κορίνα Σουμάχερ, έχει επιλέξει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ο Μίκαελ και κανείς δεν γνωρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο θρυλικός οδηγός.



Ωστόσο, η σύζυγός του έδωσε πρόσφατα ένα θετικό μήνυμα, το οποίο αφορά τον επτάκις Παγκόσμιο πρωταθλητή. Ανέφερε ότι λείπει σε όλους καθημερινά, σε εκείνη, στα παιδά τους, σε φίλους και σε συγγενείς. Όμως, ο Σούμι «είναι εδώ», ακόμη κι αν είναι άλλος άνθρωπος και έχουν προκύψει πολλές αλλαγές. Η Κορίνα συμπλήρωσε πως όλη η οικογένεια παραμένει δίπλα του και ζει μαζί του στην Ελβετία, στηρίζοντας τον στη δύσκολη περίοδο που βρίσκεται. Οι δηλώσεις της είναι αρκετά σημαντικές και δίνουν μια ελπίδα, καθώς δεν έχουμε καμία πληροφορία για τον Γερμανό πρώην πιλότο.