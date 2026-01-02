Το μήλο κάτω από την μηλιά: Ο γιος του Σπανούλη έκλεισε τα 16 και κοντεύει τα δυο μέτρα ύψος (pic)

Ημέρες χαράς για τον Βασίλη Σπανούλη και τον Ολυμπία Χοψονίδου, καθώς εκτός από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, στις 2 του Ιανουαρίου, έχει τα γενέλθιά ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας, ο Θανάσης.



Ο Θανάσης Σπανούλης, από μικρός βρίσκεται στα... ενδότερα του μπάσκετ, αγωνιζόμενος στη νεανική ομάδα του Ολυμπιακού, όντας και διεθνής με τα μικρότερα κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.



Με ένα story του στα social media από το Μόντε Κάρλο, ο «Kill Bill» ευχήθηκε χρόνια πολλά στον γιό του. Ο οποίος γιος του ήδη είναι ψηλότερος από τον αγαπημένο πατέρα του. Αν υποθέσουμε ότι ο Σπανούλης έχει ύψος 1.93, τότε μπορούμε με μια γρήγορη ματιά να υπολογίσουμε πως ήδη φτάνει κοντά στα 2.00μ ύψους! Δεδομένα, το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά!

Screenshot/Instagram Story