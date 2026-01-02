NFL: Ποια είναι η νέα σύντροφος του Τομ Μπρέιντι που... ανάβει φωτιές στα social media

Τον Οκτώβριο του 2022 ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές όλων των εποχών, χώρισε με μία από τις ομορφότερες γυναίκες στην σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Τομ Μπρέιντι, θρύλος του αμερικάνικου ποδοσφαίρου και η Ζιζέλ έβαλαν τίτλους τέλους στο γάμο του. Η 45χρονη Βραζιλιάνα τοπ μόντελ και ακτιβίστρια έχει ήδη… προχωρήσει τη ζωής της. Τον Φεβρουάριο του 2025 απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον δάσκαλο Jiu Jitsu, Χοακίν Βαλέντε -έχει άλλα τρία με τον Μπρέιντι. Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 μάλιστα, η Ζιζέλ και ο Βαλέντε ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, σε μία τελετή που έγινε με άκρα μυστικότητα και η πληροφορία διέρρευσε αφού οι δυο τους αντάλλαξαν όρκους που θα δείξει αν θα είναι αιώνιοι.





Ο Τομ Μπρέιντι από την άλλη, παραμένει ελεύθερος. Ασχολείται με τις επενδύσεις του, τις συνεργασίες του και γενικά παραμένει ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της αθλητικής επικαιρότητας. Έχει ένα παρόμοιο προφίλ με αυτό του Μάικλ Τζόρνταν στο μπάσκετ. Μόνο που στην περίπτωση του, αποτελεί πλέον από τους πιο… ποθητούς εργένηδες στις ΗΠΑ. Την ώρα που ο Ζιζέλ πάντως, ανοίγει το νέο της… σπιτικό, ο Μπρέιντι φαίνεται πως περνάει μία δεύτερη εφηβεία όσον αφορά στις προσωπικές του σχέσης.

Ποια είναι η νέα σύντροφος που κέρδισε τον «θρύλο» του NFL



Και μάλλον δεν είναι τυχαίο που ο 45χρονος σούπερ σταρ των σπορ έκανε Πρωτοχρονιά παρέα με την Αλίξ Ερλ. Πρόκειται για την 25χρονη καλλονή που εργάζεται κυρίως ως μοντέλο και έχει πάνω από 5 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram. Πράγμα που σημαίνει πως υπολογίζεται ως influencer και από εκεί προέκυψε και η εμφάνισή της στο Dancing with the Stars.

Ο Τομ Μπρέιντι και η Άλιξ Ερλ εθεάθησαν να γιορτάζουν μαζί την πρώτη μέρα του 2026, ενώ το «PEOPLE» αναφέρει ότι ο 48χρονος πρώην quarterback των Πάτριοτς και η 25χρονη βρέθηκαν στην ίδια εκδήλωση στο St. Barths στις 31 Δεκεμβρίου. Εκεί όπου είτε γνωρίστηκαν, είτε... αναπτύχθηκε η υπάρχουσα φιλική τους σχέση.





Το θέμα που προσθέτει... αλατοπίπερο στην ιστορία είναι πως η Αλίξ Ερλ εντός του Δεκεμβρίου, μήνας που γέννησε η Ζιζέλ το παιδί του Βαλέντε, η νεαρή καλλονή χώρισε με τον Μπράξτον Μπέριος των Χιούστον Τέξας, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης του Τομ Μπρέιντι στους Νιου Ινγκλαντ Πάτριοτς το 2018.