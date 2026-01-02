Γνωστό μοντέλο του Onlyfans βαφτίστηκε και αλλάζει ζωή: «Η καριέρα περνά σε δεύτερη μοίρα»

Η δημιουργός περιεχομένου για ενηλίκους, Λίλι Φίλιπς, η οποία έγινε διεθνώς γνωστή όταν κοιμήθηκε με 100 άνδρες σε μία μέρα, αποκάλυψε ότι η καριέρα της «θα περάσει σε δεύτερη μοίρα» αφού ανακάλυψε ξανά την πίστη της. Η 33χρονη, που έχει κοιμηθεί με πάνω από 1.000 άνδρες σε μία μόνο μέρα, δήλωσε ότι βαπτίστηκε την Κυριακή.

Σε αποκλειστική συνέντευξή της στο Daily Star, η Λίλι είπε: «Ήμουν πάντα χριστιανή. Βαπτίστηκα όταν ήμουν μωρό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας πηγαίναμε στην εκκλησία και είχαμε ένα μέλος της οικογένειας που ήταν ιερέας. Ήμασταν πολύ ενεργοί στον Χριστιανισμό. Βαπτίστηκα ξανά την Κυριακή. Ήταν πολύ όμορφο. Μου έδωσε την ευκαιρία να επανασυνδεθώ με τον Θεό, γιατί για ένα διάστημα είχα απομακρυνθεί.»

Σχετικά με τη θρησκευτική της πρακτική, πρόσθεσε: «Δεν πηγαίνω συχνά στην εκκλησία. Όταν μπορώ, προσπαθώ να βρω χρόνο. Έχω ταξιδέψει πολύ και είμαι πολυάσχολη, οπότε δεν είναι πάντα εφικτό. Αλλά προσεύχομαι. Μπορεί να αφιερώσω από πέντε έως δέκα λεπτά, ανάλογα με το τι συμβαίνει στη ζωή μου. Δεν χρειάζεται να είμαι στην εκκλησία για να προσευχηθώ. Κάποιες φορές κάνω μια μικρή συζήτηση με τον Θεό πριν κοιμηθώ.»

Σχετικά με το τι σημαίνει η αναζωπύρωση της πίστης της για την καριέρα της στον χώρο των ενηλίκων, η Λίλι δήλωσε: «Το περιεχόμενο για ενήλικες έχει σίγουρα περάσει σε δεύτερη μοίρα. Προσπαθώ να το καταλάβω, αλλά θέλω να δώσω προτεραιότητα σε άλλα πράγματα το 2026.»

Το προηγούμενο διάστημα, η Λίλι Φίλιπς είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική της ταυτότητα, αποκαλύπτοντας ότι είναι αμφιφυλόφιλη και ότι στο μέλλον μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της σε σχέση με γυναίκα.