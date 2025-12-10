Οι «milf» σάρωσαν στην Ελλάδα - Οι «περίεργες» αναζητήσεις και η κυριαρχία του «hentai» στο Pornhub

Το 2025 πλησιάζει στο τέλος του και όπως όλοι προχωρούν σε ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει, έτσι και το Pornhub δημοσιοποίησε τα στατιστικά δεδομένα για το τι αναζήτησαν οι χρήστες του μέσα στο έτος, αναδεικνύοντας τις δημοφιλέστερες κατηγορίες, τα δημογραφικά στοιχεία, αλλά και τις ιδιαίτερες αναζητήσεις σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο χάρτης προτιμήσεων δείχνει ότι η Νο1 αναζήτηση είναι η κατηγορία «Milf». Πέρα από τις τυπικές προτιμήσεις, υπήρξαν και «περίεργες» αναζητήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη που κέντρισαν το ενδιαφέρον της ανάλυσης.

Το απαγορευμένο «πουλάει» στη Ρωσία

Ενώ το Κρεμλίνο προωθεί το αφήγημα του λεγόμενου «ρωσικού κόσμου» και την ρητορεία των παραδοσιακών αξιών όπου δεν χωρούν ομοφυλοφυλία, σεβασμός στα δικαιώματα των μειονοτήτων και της διαφορετικότητας, οι χρήστες του Pornhub έχουν διαφορετική άποψη. Παρόλο που οποιαδήποτε αναφορά σε ΛΟΑΤΚΙ περιεχόμενο απαγορεύεται στη χώρα, οι Ρώσοι αναζήτησαν περισσότερο βίντεο στην κατηγορία «transgender».

Η κατηγορία «transgender» βρέθηκε επίσης στην κορυφή των προτιμήσεων στη Γροιλανδία και σε χώρες της Σκανδιναβίας.

Ενώ το «Ebony» κυριάρχησε ως η κατηγορία με τις περισσότερες προβολές σε όλη την αφρικανική ήπειρο (με εξαίρεση τον Βορρά), το Σουδάν ξεχώρισε με κορυφαία αναζήτηση το «Lesbian», ενώ στη Σομαλία κυριάρχησε το «Indian».

Οι ΗΠΑ και η Αυστραλία προτίμησαν το περιεχόμενο με λεσβίες, ο Καναδάς τις «έμπειρες γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας» και η Βραζιλία -όχι άδικα- αναζήτησε μετά μανίας την κατηγορία «brazilian».

Ο ευρωπαϊκός «σοβινισμός»

Όπως στη Βραζιλία αναζήτησαν «Brazilian», έτσι και σε Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία οι χρήστες αναζήτησαν ανάλογο περιεχόμενο εστιάζοντας σε ταινίες και πρωταγωνιστές από τις αντίστοιχες χώρες.

Η «συνθηματολογία» και τα δημογραφικά στοιχεία

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο όρος «hentai» ήταν ο όρος που αναζητήθηκε περισσότερο από τους χρήστες του Pornhub, με το «milf» να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Το hentai αποτελεί είδος ιαπωνικών manga και anime με υπερβολικά σεξουαλικοποιημένους χαρακτήρες.

Όσον αφορά την επισκεψιμότητα, οι ΗΠΑ διατήρησαν τη θέση τους ως η κύρια πηγή, με το Μεξικό να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση, ενώ η Γαλλία υποχώρησε δραματικά λόγω σχετικής απαγόρευσης.

Ως προς τα δημογραφικά στοιχεία, η μέση ηλικία των επισκεπτών παρέμεινε σταθερή στα 38 έτη. Οι δύο νεότερες ηλικιακές ομάδες, 18-24 ετών (29%) και 25-34 ετών (23%), αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της συνολικής επισκεψιμότητας του ιστότοπου.

Πλήγμα οι αργίες

Η φετινή ανασκόπηση επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές εορτές και η Πρωτοχρονιά έχουν σημαντική επίπτωση στον αριθμό των επισκεπτών. Η μεγαλύτερη πτώση επισκεψιμότητας σημειώθηκε στην Ιταλία κατά –33,8% την ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου και στην Πολωνία κατά 31% την Κυριακή του Πάσχα.

Στην Πρωτοχρονιά, η πτώση θεωρείται «φυσιολογική», με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στην Κολομβία (–65%), στις Φιλιππίνες και τη Χιλή. Αντίθετα, η Αίγυπτος κατέγραψε τη μικρότερη μείωση (μόνο 11%), γεγονός που αποδίδεται στο ότι η χώρα είναι κυρίως μουσουλμανική και το μουσουλμανικό νέο έτος εορτάζεται διαφορετική ημέρα.