Οι Βρετανοί έκοψαν το… πορνό – Κατρακύλα 47% στο Pornhub μετά τους ελέγχους ηλικίας

Η Βρετανία γύρισε σελίδα στην online πορνογραφία και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Σε μόλις δύο εβδομάδες από την εφαρμογή του Online Safety Act, η επισκεψιμότητα στο Pornhub σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύουν οι Financial Times κατέρρευσε κατά 47%, χάνοντας πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες.

Η μέρα που μπήκαν «φίλτρα»

Από τις 25 Ιουλίου, η Ofcom απαιτεί από όλες τις ερωτικές ιστοσελίδες να επαληθεύουν την ηλικία κάθε χρήστη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να αποδείξει κάποιος ότι είναι άνω των 18, πρέπει να χρησιμοποιήσει ταυτότητα, πιστωτική κάρτα ή ακόμη και σάρωση προσώπου.

«Χτύπημα» και στους άλλους γίγαντες

Δεν ήταν μόνο το Pornhub που δέχθηκε το σοκ. Το XVideos έχασε επίσης το 47% της κίνησής του, ενώ το xHamster είδε μείωση 39%. Σύμφωνα με την Similarweb, οι ημερήσιες επισκέψεις του Pornhub έπεσαν από 3,2 εκατ. σε 2 εκατ., ενώ το xHamster έπεσε από 1,7 σε 1,2 εκατ.

VPNs στα ύψη

Μεγάλος κερδισμένος; Οι πάροχοι VPN. Εφαρμογές όπως το Proton και το NordVPN ανέφεραν δεκαπλάσια αύξηση χρηστών, καθώς πολλοί Βρετανοί προσπαθούν να παρακάμψουν τους νέους περιορισμούς εμφανιζόμενοι ως επισκέπτες από άλλες χώρες.

Ο στόχος και οι αντιδράσεις

Η νομοθεσία, που θεσπίστηκε το 2023 και εφαρμόζεται σταδιακά, στοχεύει στην αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων όχι μόνο στην πορνογραφία αλλά και σε περιεχόμενο που σχετίζεται με αυτοτραυματισμό, διατροφικές διαταραχές και αυτοκτονία. Παρά τη στήριξη της κοινής γνώμης, υπάρχουν έντονες ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την ελευθερία λόγου.