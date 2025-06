Ο απίθανος λόγος που οι γυναίκες βλέπουν ανδρικό gay πορνό - Στατιστικό του Pornhub προκαλεί έκπληξη

Θα περίμενε κανείς ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θεατών του ανδρικού γκέι πορνό θα ήταν κοινό που έχει την ίδια σεξουαλική κατεύθυνση. Ένα στατιστικό που έδωσε στη δημοσιότητα το Pornhub ωστόσο, έρχεται να ανατρέψει αυτή την πεποίθηση.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της πλατφόρμας ενηλίκων, που δημοσίευσε στο πλαίσιο του μήνα Pride, σχεδόν οι μισοί από τους θεατές που παρακολουθούν πορνό με ομοφυλόφιλους άνδρες στο Pornhub είναι γυναίκες.

Η ιστοσελίδα πορνό δημοσιεύει κάθε χρόνο την έκθεση Pride Insights, με μια αναφορά για τις τηλεοπτικές συνήθειες της γκέι κοινότητας, αποκαλύπτοντας διάφορες λεπτομέρειες, όπως τι έχουν αναζητήσει οι χρήστες, αλλά και τους πρωταγωνιστές που τους αρέσουν περισσότερο.



Φέτος, όπως αποκαλύπτει το Pink News, η έρευνα έδειξε ότι το 47% όσων παρακολούθησαν γκέι πορνό ήταν γυναίκες. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Το 2014, το Pornhub αποκάλυψε πόσο πολύ οι γυναίκες απολάμβαναν το γκέι ανδρικό πορνό και την επόμενη χρονιά η πορνογραφική ιστοσελίδα διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο που παρουσίαζε γκέι άνδρες ήταν σταθερά η δεύτερη πιο δημοφιλής κατηγορία πορνό μεταξύ των γυναικών επισκεπτών της ιστοσελίδας.

«Τους αρέσει να βλέπουν γυμνούς άνδρες»

Με την πάροδο των ετών, μια σειρά από ακαδημαϊκές μελέτες έχουν επίσης υποστηρίξει τα στοιχεία του Pornhub. Το 2018, η Lucy Neville δήλωσε ότι πραγματοποίησε έρευνα σε περισσότερες από 500 γυναίκες για το βιβλίο της «Girls Who Like Boys Who Like Boys» και διαπίστωσε ότι τους άρεσε το γκέι πορνό επειδή «τους αρέσει να βλέπουν γυμνούς άνδρες».

Η γκέι πορνογραφία ανέτρεψε το «ανδρικό βλέμμα» επειδή η ετεροφυλόφιλη πορνογραφία σχεδόν πάντα εξυπηρετούσε τις σεξουαλικές επιθυμίες των ετεροφυλόφιλων ανδρών, αγνοώντας όσους έλκονταν από τα ανδρικά σώματα, όπως οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες, πρόσθεσε η Neville.



Η πορνογραφία μεταξύ ανδρών επέτρεπε επίσης σε γυναίκες θύματα σεξουαλικής επίθεσης και βιασμού να παρακολουθούν σεξουαλικό περιεχόμενο επειδή ήταν «ένας από τους λίγους τύπους σεξουαλικά άσεμνων μέσων που μπορούσαν να απολαύσουν χωρίς να νιώθουν ότι προκαλούνται ή ότι ξυπνούν τα τραύματά τους», ανέφερε η ίδια.

Δεδομένου ότι όλοι οι ερμηνευτές σε γκέι πορνό ήταν άνδρες, εννοούσε ότι οι γυναίκες «δεν χρειάζεται να νιώθουν ενοχές ή ανησυχίες για τις γυναίκες πρωταγωνίστριες, αναρωτώμενες αν το απολαμβάνουν, αν τις εκμεταλλεύονται, αν πονάει, αν πραγματικά είχαν οργασμό».

Η έρευνα Pride Insights του Pornhub έδειξε επίσης ότι άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών ήταν πιο πιθανό να παρακολουθήσουν το περιεχόμενο (27%). Το λιγότερο πιθανό ήταν τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, με ποσοστό μόλις 11%.