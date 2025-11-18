Στο «μάτι του κυκλώνα» και η Vinted - Υπό έρευνα για ερωτικό περιεχόμενο σε αγγελίες ρούχων

Στο στόχαστρο βρίσκεται η δημοφιλής πλατφόρμα μεταπώλησης ρούχων Vinted, η οποία δραστηριοποιείται και στη χώρα μας, καθώς οι αρχές στη Γαλλία άνοιξαν επίσημη έρευνα, μετά από υποψίες ότι χρήστες εκμεταλλεύονται τους λογαριασμούς τους για τη διαφήμιση σεξουαλικού περιεχομένου. Το θέμα σύμφωνα με το BBC το έφερε στο φως ο Επίτροπος της Γαλλίας για την Προστασία των Παιδιών.

Ειδικότερα η η Vinted, η οποία έχει 23 εκατομμύρια χρήστες στη Γαλλία, δεν διαθέτει διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας, πράγμα που σημαίνει ότι παιδιά και έφηβοι θα μπορούσαν να έχουν εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό χωρίς να χρειαστεί να αποδείξουν ότι είναι άνω των 18 ετών.

Η ίδια η εταιρεία σε ανακοίνωση της σημείωσε ότι διατηρεί πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές επικοινωνίες ή στην προώθηση σεξουαλικών υπηρεσιών. Η εταιρεία προσθέτει ότι διαθέτει πάνω από 23 εκατομμύρια μέλη στη Γαλλία και χρησιμοποιεί προληπτικά εργαλεία ανίχνευσης για τον εντοπισμό ύποπτων συμπεριφορών, ενώ ενθαρρύνει τους χρήστες να αναφέρουν κάθε σχετικό περιεχόμενο.

«Όλο το ακατάλληλο και παράνομο περιεχόμενο αφαιρείται και, όπου είναι απαραίτητο, λαμβάνουμε μέτρα κατά των χρηστών, συμπεριλαμβανομένου του οριστικού αποκλεισμού τους από τον ιστότοπό μας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζει την κατάσταση «με μεγάλη σοβαρότητα».

Οι πρώτες αναφορές ήρθαν στην επιφάνεια όταν εντοπίστηκαν πωλητές οι οποίοι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες μαγιό ή εσωρούχων, παρέπεμπαν χρήστες στις προσωπικές τους σελίδες σε πλατφόρμες πορνογραφικού περιεχομένου, όπως το OnlyFans. «Χρησιμοποιούν την πώληση συνηθισμένων ρούχων για να κατευθύνουν άτομα σε πορνογραφικούς ιστότοπους», δήλωσε η Ελ-Χαϊρί.

Η Γαλλία έχει εκδώσει πρόσφατα προειδοποιήσεις και προς άλλες διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Shein, με έδρα τη Σιγκαπούρη, όταν σε καταλόγους προϊόντων τους εμφανίστηκαν ακόμη και κούκλες σεξ με παιδική εμφάνιση.

Γάλλοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η υπόθεση της Shein εντάσσεται σε ευρύτερη έρευνα για μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που κατηγορούνται ότι επιτρέπουν τη διάθεση παράνομων προϊόντων στο διαδίκτυο. Οι εισαγγελείς του Παρισιού εξετάζουν εάν οι Shein, AliExpress, Temu και Wish παραβίασαν τη νομοθεσία που αφορά βίαιο, πορνογραφικό ή «ανάρμοστο» περιεχόμενο που ήταν προσβάσιμο σε ανηλίκους.

Η Shein και η AliExpress ερευνώνται επιπλέον για πιθανή διάδοση πορνογραφικού υλικού σχετιζόμενου με παιδιά. Οι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στο Γραφείο Ανηλίκων του Παρισιού, αρμόδιο για την προστασία παιδιών από εγκληματικές πράξεις.