Σάλος με το Shein: Πουλούσαν sex doll με παιδικά χαρακτηριστικά

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ότι πιθανόν να απαγορεύσουν την πρόσβαση της Shein στη γαλλική αγορά αν η κινεζική εταιρεία λιανεμπορίου ξεκινήσει εκ νέου να πουλάει κούκλες με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως «σεξουαλικά παιχνίδια», τις οποίες ο κινεζικός κολοσσός αποφάσισε να αποσύρει έπειτα από πιέσεις των γαλλικών ρυθμιστικών αρχών που εντόπισαν τα βοηθήματα στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

«Αν επαναληφθεί η συμπεριφορά αυτή, θα ασκήσουμε το νόμιμό μας δικαίωμα να αποκλείσουμε την Shein από την πρόσβαση στη γαλλική αγορά», δήλωσε στο δίκτυο BFM TV ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ.

Αποσύρθηκαν τα προϊόντα

Σε επικοινωνία μέσω email που είχε το Reuters με την Shein στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, η κινεζική εταιρεία απάντησε: «Τα εν λόγω προϊόντα αποσύρθηκαν αμέσως από την πλατφόρμα μόλις αντιληφθήκαμε αυτά τα σοβαρά ελαττώματα».

Ο κινεζικός κολοσσός fast-fashion πρόκειται να ανοίξει φυσικό κατάστημα -το πρώτο του στη Γαλλία- μεθαύριο Τετάρτη στο Bazar de l'Hôtel de Ville (BVH) του Παρισιού.

Έχει δεχτεί πυρά από τις γαλλικές εταιρείες ένδυσης οι οποίες υποστηρίζουν ότι η Shein υπονομεύει το επιχειρηματικό τους μοντέλο με τις υπερβολικά χαμηλές τιμές της.

Επιπλέον, η Shein σχεδιάζει να ανοίξει πέντε ακόμη καταστήματα στα εμπορικά κέντρα Galeries Lafayette στην Ντιζόν, την Γκρενόμπλ, τη Λιμόζ, την Ανζέρ και στη Ρέιμ.