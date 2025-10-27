Διαδικτυακές εφαρμογές λιανεμπορίου: Πώς σας «τραβάνε» πριν τις αναζητήσετε

Τα τελευταία χρόνια, έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση και σε ευρωπαϊκές αγορές ιστότοποι που πωλούν προϊόντα εξαιρετικά χαμηλού κόστους. Το Shein, το Temu, το AliExpress, έχουν αναστατώσει το τοπίο του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου.

Όμως πώς μας «βρίσκουν» αυτές οι πλατφόρμες πριν καν τις βρούμε εμείς; Σύμφωνα με άρθρο του Conversation, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού μοντέλου αυτών των πλατφορμών, συμβάλλει στην ενίσχυση της αφοσίωσης των καταναλωτών.

Δημιουργία συμπεριφορικών προφίλ

Αναλύοντας τα δεδομένα συμπεριφοράς των χρηστών, τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες μπορούν να εντοπίσουν τους πελάτες που είναι πιο πιθανό να πραγματοποιήσουν μια αγορά και να προσαρμόσουν τα διαφημιστικά μηνύματα που λαμβάνουν.

Οι αλγόριθμοι πρόβλεψης αναλύουν επίσης τη συμπεριφορά των χρηστών για να προσφέρουν εξατομικευμένες προτάσεις. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη δημιουργία μιας ανάγκης πριν ακόμη αυτή προκύψει, παίζοντας με τα συναισθήματα της σπανιότητας και της επείγουσας ανάγκης. Πρόκειται για το περίφημο Fomo (Fear Of Missing Out), ή «φόβο της απώλειας».

Αυτοί οι αλγόριθμοι πρόβλεψης υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, αλλά οι νέες δυνατότητές τους, «αυξημένες» από τα εργαλεία AI, εγκαινιάζουν μια νέα εποχή, προσαρμόζοντας ακόμη πιο λεπτομερώς και γρήγορα σε κάθε χρήστη του Διαδικτύου. Στο κάτω μέρος κάθε σελίδας, υπάρχει μια λίστα με «είδη που έχουν δει επίσης» άλλοι χρήστες, τα οποία είναι παρόμοια με το προϊόν που αναζητείται. Αυτή η κλασική τεχνική μάρκετινγκ προχωρά ένα βήμα παραπέρα: οι αλγόριθμοι υποβάλλουν συνεχώς νέο περιεχόμενο στον πελάτη για να μελετήσουν την αντίδρασή του. Κάθε αντίδραση (όπως ένα κλικ για να προστεθεί ένα είδος στο καλάθι) αναλύεται σε πραγματικό χρόνο. Ο αλγόριθμος, με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιεί στη συνέχεια αυτά τα δεδομένα για να ενθαρρύνει τον χρήστη να αγοράσει άλλα προϊόντα που δεν είχε αρχικά σκοπό να αναζητήσει.

Χρησιμοποιώντας το παιχνίδι για τις πωλήσεις

Η «παιχνιδοποίηση» αναφέρεται στη χρήση μηχανισμών παιχνιδιού για σκοπούς μάρκετινγκ, με στόχο να τραβήξει την προσοχή των πελατών.

Στην εφαρμογή Temu, οι διεπαφές είναι εμπνευσμένες από τυχερά παιχνίδια, τα οποία είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα εθιστικά: τροχοί της τύχης, αντίστροφες μετρήσεις που επισημαίνουν προσφορές περιορισμένου χρόνου, δώρα και κωδικοί προώθησης για ξεκλείδωμα κ.λπ. Αυτά τα συνεχή ερεθίσματα δημιουργούν μια αίσθηση επείγοντος στον χρήστη, ενώ διαταράσσουν τον βιοχημικό μηχανισμό του κυκλώματος ανταμοιβής. Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια και διαφοροποίηση των «παιχνιδιών» που προσφέρονται, σε βάρος των αγοραστών (και χωρίς να το γνωρίζουν πλήρως).

Επιπλέον, οι αλγόριθμοι δυναμικής τιμολόγησης (που προσαρμόζουν τις τιμές ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης) εμφανίζουν εκπτώσεις που μπορούν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στους καταναλωτές. Και σε αυτήν την περίπτωση, η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύεται ένα εργαλείο που πολλαπλασιάζει αυτή τη δύναμη.

Εξατομικευμένα ηλεκτρονικά καταστήματα

Η υπερ-εξατομίκευση των πλατφορμών είναι ένας άλλος μοχλός. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία συλλέγει τεράστιες ποσότητες δεδομένων σχετικά με τα προφίλ των χρηστών, κάθε πελάτης έχει ένα διαφορετικό ηλεκτρονικό κατάστημα, εξατομικευμένο ανάλογα με το ιστορικό, τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειές του. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα μιας ή περισσότερων παρορμητικών αγορών.

Η σημαντικότερη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην επιτυχία της Shein πηγαίνει πολύ πιο πέρα και προηγείται της άφιξης των πελατών στην πλατφόρμα. Η Shein έχει αναπτύξει τα δικά της εργαλεία και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των πελατών στο Διαδίκτυο (εντός και εκτός του ιστότοπού της), η Shein βασίζεται επίσης σε αυτά για την ανάλυση των αποτελεσμάτων αναζήτησης στο διαδίκτυο, των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των ιστότοπων των ανταγωνιστών της.

Εγείρονται ηθικά ζητήματα

Όλοι αυτοί οι παράγοντες εγείρουν ηθικά ζητήματα, δεδομένης της αδιαφάνειας των αλγορίθμων και της έλλειψης διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται.

Ωστόσο, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τον αντίκτυπο: πώς αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα οι κανονισμοί αυτοί τον κίνδυνο αδιαφανών ή αμφισβητήσιμων αλγορίθμων συστάσεων; Ποιοι μηχανισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση και η επιβολή των κανόνων από τους ψηφιακούς φορείς; Τελικά, πώς μπορούμε να μετρήσουμε την επίδραση των κανονισμών στους καταναλωτές και την προστασία τους;